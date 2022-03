Quels sont les meilleurs exchanges crypto ?

Depuis la popularisation du Bitcoin, l’émergence et l’ascension des cryptomonnaies ont été fulgurantes. Et si elles ont pu donner lieu à quelques déconvenues.

Depuis la popularisation du Bitcoin, l’émergence et l’ascension des cryptomonnaies ont été fulgurantes. Et si elles ont pu donner lieu à quelques déconvenues (souvenez-vous des chutes massives du Bitcoin !), elles demeurent très populaires. Cela est d’autant plus vrai depuis le début de l’épidémie et notamment du confinement, qui a vu l’intérêt et les investissements pour les cryptomonnaies grimper en flèche.

Si vous vous intéressez, vous aussi, aux exchanges cryptos, vous vous demandez sûrement quelle plateforme utiliser. Découvrez maintenant quelles sont les meilleures du moment !

eToro, la plateforme d’exchange crypto pour débutant

Lancée en 2007, eToro est rapidement devenu la plateforme de trading et d’achat de crypto la plus populaire.

Elle a su se faire connaître grâce à son marketing agressif et sa stratégie globale. Bien qu’elle serve à acheter des cryptos, la plateforme sert aussi, en effet, à trader sur de nombreux marchés. Il est ainsi possible d’investir dans des actions de court-, moyen- et / ou long-terme, dans des portefeuilles variés.

En ce qui concerne les cryptos, eToro a bien entendu conscience de la popularité de ces monnaies dématérialisées. Dans cette perspective, eToro propose un marché très complet, avec plus de 36 cryptos dans lesquelles investir. On retrouve bien entendu les cryptomonnaies les plus connues, comme le Bitcoin, le Tether et l’Ethereum, mais également d’autres moins connues à l’instar de Curbe, The Graph, etc.

De plus, eToro a développé le trading social, un mode de fonctionnement qui l’a rendu populaire notamment auprès des débutants. Le trading social consiste à copier les investissements d’un trader chevronné : il peut permettre de premiers gains en se basant sur les réflexions et décisions d’un professionnel. Si certes ce n’est en rien une garantie de gains, cela permet de s’introduire à l’univers du trading en douceur.

Avec le trading social, eToro donne plusieurs possibilités d’exchanges cryptos. Il est possible de copier les achats de cryptomonnaies de traders chevronnés, mais également d’investir dans des « Smart Portfolios ». Ces portefeuilles regroupent des actions sous des labels thématiques, par exemple « DeFiPortfolio », « BitcoinWorldWide » ou « Napoleon-X ». En bref, les possibilités d’investissement sont nombreuses !

Pour terminer, eToro met à disposition une Académie très complète au sein de laquelle on retrouve de nombreuses ressources afin de se former au trading, et donc entre autres à l’achat et exchanges de crypto.

Binance, pour des exchanges crypto aux frais limités

C’est à Hong Kong en 2017 que Binance voit le jour à l’initiative de son fondateur et PDG, Changpeng Zhao. L’ascension de la plateforme est alors fulgurante : en moins de trois ans, elle se développe et acquiert plusieurs entreprises, notamment le fameux « CoinMarketCap ».

Simple à utiliser, Binance a gagné sa popularité en partie auprès des débutants. Dans cette perspective, la plateforme met à disposition une application mobile sur iOS et Android. Son interface intuitive et lisible facilite l’utilisation.

Son statut de leader sur le marché tient à plusieurs raisons, à commencer par son offre de cryptomonnaies très étoffée. Il est en effet possible de réaliser des exchanges de plus de 150 devises numériques et plus de 400 paires (combinaison de cryptos). De plus, Binance ne se limite pas qu’aux cryptos : elle permet également d’investir sur d’autres marchés, comme la carte VISA.

Enfin, en termes de frais, Binance est l’une des plateformes les plus attractives. Ses frais sont bas, voire parfois inexistants (dépôt de cryptos par exemple). De plus, en fonction du volume d’exchanges de crypto, les utilisateurs progressent dans le programme VIP, avec des frais dégressifs.

ZenGo, pour acheter des cryptomonnaies sur application

C’est en 2018 que la société israélienne voit le jour avec un mode de fonctionnement innovant : une application trading crypto 100% mobile, là où d’autres plateformes comme eToro proposent également une version web.

Disponible sur iOS et Android, l’application ZenGo met à disposition une interface intuitive pour l’exchange de cryptomonnaies. Son fonctionnement simple est particulièrement attractif pour les débutants, lesquels peuvent être rebutés par les plateformes de trading traditionnelles et souvent complexes.

Par ailleurs, ZenGo mise sur la sécurité pour se distinguer de la concurrence, et utilise à cet effet, à bon escient, les fonctionnalités d’un smartphone. Par exemple, l’authentification se fait au moyen de la reconnaissance faciale, ce qui assure de protéger votre portefeuille.

Puisqu’il s’agit de son cœur d’activité, ZenGo a développé une offre de devises numériques très complète ; il est ainsi possible d’investir dans un peu plus de 80 cryptomonnaies au moyen de l’application. Evidemment, les plus populaires sont au rendez-vous, que l’on mentionne le Bitcoin, le Dogecoin ou le Litecoin.