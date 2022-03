La version 3.0.17 du lecteur VLC est disponible sur les FTP de Videolan (maj2)

Le célèbre programme VLC, qui permet de lire de nombreux formats de fichiers audio et vidéo, vient d’être mis à jour. Il est à présent disponible en version 3.0.17.

Pour l’instant, au moment de rédiger cette actualité le site de Videolan (son éditeur) n’a pas encore été mis à jour et ne fait pas encore référence à ce nouvel opus.

Pourtant VLC 3.0.17 est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur les serveurs ftp de l’éditeur. Y sont proposés VLC 3.0.17 pour Windows 32/64 bits, MacOS et Linux.

Pour le moment, la liste complète des nouveautés et des changements apportés à VLC n’a pas encore été publiée. Cette actualité sera donc mise à jour dès qu’on aura plus d’informations à propos de VLC 3.0.17.

Mise à jour le 07/03/2022 : Dans les commentaires d’actualité ci-dessous, « Tu4n3r » nous signale que le changelog complet est disponible sur Github. Un grand merci à lui. Voici donc la liste des changements apportés :

This updates contains various fixes and improvements: - Major adaptive streaming stack overhaul - Major codec updates - Many third party libraries update - Allow brackets in the path section of URLs - Better notch support for new macbooks - Add support for DAV video and Webp image formats - Improve AV1 live streaming support - Several SRT support improvements - Numerous crash fixes - Update youtube script

A noter qu’une version 3.0.17-1 est également disponible.

Mise à jour le 14/03/2022 : Le site de VideoLAN ne fait toujours pas mention de VLC 3.0.17. Par contre, les serveurs ftp de l’éditeur ont été mis à jour. Ils indiquent depuis vendredi dernier la présence de VLC 3.0.17-3. Cette mise à jour 3.0.17-3 corrige un problème de lecture audio en streaming.

This is a fixup release which fixes a regression that could cause a lack of audio for adaptive streaming playback.