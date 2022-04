Windows 11 : un succès mitigé, les joueurs trainent des pieds à adopter le nouveau système

Bien que le déploiement de Windows 11 se soit légèrement accéléré en fin d’année dernière, on ne peut pas dire que Windows 11 soit un énorme succès pour Microsoft.

Bien que le déploiement de Windows 11 se soit légèrement accéléré en fin d’année dernière, on ne peut pas dire que Windows 11 soit un énorme succès pour Microsoft. D’ailleurs, l’éditeur est assez avare en informations depuis la sortie de son nouveau système d’exploitation et il communique officiellemnt assez peu sur les chiffres concernant Windows 11, alors que Microsoft nous avait pourtant habitué à être beaucoup plus loquace lors de la sortie des OS précédents.

Il faut dire que Windows 11 est loin d’être une révolution. Au mieux peut-on parler d’une évolution. En efffet, Windows 11 s’apparente plutôt à une mise à jour de Windows 10 qui vise principalement à améliorer la sécurité de l’OS en imposant (ou pas) des spécifications techniques. Windows 11 apporte aussi des changements esthétiques, mais certaines modifications sont loin d’être folichonnes et on ne vous parle pas du menu démarrer qui est devenu un foutoir pas possible…

Afin d’avoir quelques chiffres à se mettre sous la dent, nos confrères du site ArsTechnica ont analysé les données et les statistiques provenant de Steam, la célèbre plateforme de jeux. Ils ont comparé les données fournies par Steam 6 mois après la sortie de Windows 10 en 2015 et 6 mois après la sortie de Windows 11 .

Il en résulte que les utilisateurs de Steam ont migré vers Windows 11 deux fois plus lentement qu’ils ne sont passés à Windows 10. Dans les faits : six mois après sa sortie, Windows 10 fonctionnait sur 31% de tous les ordinateurs Steam (soit près d’un sur trois) alors qu’en mars 2022, Windows 11 éait utilisé sur un peu moins de 17 % des ordinateurs Steam (soit environ un sur six).

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, à l’heure actuelle les trois quarts de tous les ordinateurs Steam fonctionnent toujours sous Windows 10. De son côté, Windows 11 n’est utilisé que par 16,84% pour des joueurs Steam.

D’après ArsTechnica, cette situation s’explique par le fait que Windows 11 impose des restrictions strictes et requiert des caractéristiques techniques précises pour être installé sur un ordinateur alors qu’une bonne partie des PC utilisant Steam ne sont probablement pas en mesure d’installer Windows 11. Soit parce que le PC est trop ancien (processeur trop vieux) soit parce qu’il ne supporte par le Secure Boot ou ne prend pas en charge le TPM.