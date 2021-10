Sympa ! Microsoft nous explique comment contourner les restrictions de Windows 11

Quand Microsoft nous aide à hacker son propre système, on pourrait croire que c’est le 1er avril avant l’heure. Mais non c’est bel et bien vrai !!

Dans cette actualité publiée tout à l’heure, je vous expliquais comment installer Windows 11 et même comment forcer son installation si cela est nécessaire sur votre PC.

En parcourant le site de Microsoft, je viens de découvrir que Microsoft va même encore plus loin puisqu’il explique carrément comment installer Windows 11 sur une machine qui n’est pas éligible. En gros, Microsoft explique lui même comment contourner ses propres restrictions qu’il a pourtant mises en place.

C’est assez étrange de trouver ce genre d’informations directement sur le site de Microsoft. A se demander à quoi ça a servi de les avoir implanter dans le système du coup !

Si même Microsoft nous aide à « hacker » Windows où va le monde…

Voilà ce qu’on peut lire sur le site de Microsoft :

Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la Configuration minimale requise Windows 11. Si vous choisissez d’installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à ces exigences et que vous acceptez et comprenez les risques, vous pouvez créer les valeurs de clé de Registre suivantes et contourner la vérification de TPM 2.0 (TPM 1.2 au minimum est requis) ainsi que la famille et le modèle de l’unité centrale.

Pour contourner les restrictions liées à TPM 2.0 et d’autres restrictions matérielles (comme le processeur par exemple ou la référence de l’ordinateur) Microsoft nous invite donc à modifier les données suivantes dans la base de registres :

Clé de Registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Nom : AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Type : REG_DWORD

Valeur : 1

En modifiant la valeur par défaut, cela devrait permettre à tout à chacun d’installer Windows 11 même si le PC n’était pas éligible initialement.

A noter toutefois que Microsoft met en garde les bidouilleurs en indiquant que « des problèmes graves peuvent survenir si vous modifiez le Registre de façon incorrecte […] Modifiez le Registre à vos propres risques. »



Effectivement l’opération n’est pas sans risques. Microsoft fait bien de le rappeler.

Mais si vous avez déjà eu l’occasion de toucher à la base de registres par le passé il n’y a pas non plus de quoi s’inquiéter… Si vous modifiez uniquement cette valeur et ne triffouillez pas partout ça devrait bien se passer il n’y a pas de raison.