NVIDIA offre le jeu Guardians of the Galaxy pour l’achat d’un PC éligible

NVIDIA annonce qu’un nouveau bundle est disponible. Désormais les acheteurs d’un PC de bureau ou d’un PC portable équipé d’une carte graphique GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti ou 3060 recevront gratuitement le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Le titre sera offert du 05/20/2021 au 28/10/2021 sous la forme d’un code de téléchargement utilisable sur Steam. Les détails de l’offre sont visibles ici.

Pour information, le jeu sortira sur Steam dans 2 semaines (le 26 octobre 2021).

Synopsys du jeu :

Embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans cette version inédite de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Incarnez Star-Lord et menez les Gardiens dans des situations plus explosives les unes que les autres. Ça va le faire. Normalement.