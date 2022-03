AGON by AOC généralise le 165 Hz sur ses écrans gaming G2

Le fabricant AGON by AOC a décidé de remettre au goût du jour plusieurs moniteurs gaming qui figurent à son catalogue afin qu’ils offrent un meilleur taux de rafraîchissement.

Sont concernés les modèles : 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE et 27G2SPAE qui disposent d’une dalle IPS. Ils offrent désormais tous les quatres une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. A noter qu’ils proposent suivant les modèles des options d’ergonomie avec un pied réglable en hauteur et la présence ou non d’un hub USB.

Voilà le détail de leurs caractérsistiques techniques :

Pour information, les moniteurs 24G2SPU et 27G2SPU remplaceront les 24G2U et 27G2U. Ce sont des moniteurs Full HD. Tous deux sont équipés d’un pied ergonomique permettant de régler la hauteur de l’écran, mais aussi la rotation horizontale et l’inclinaison, ainsi que le pivot à 90°. Les écrans embarquent également un hub USB avec 4 ports afin que les gamers puissent raccorder directement claviers et souris. Des hauts parleurs (2x2W) sont également présents. Disponibles fin mars – début avril, les écrans coûteront respectivement 249€ et 299€.

De leurs côtés, les 24G2SPAE et 27G2SPAE vont succèder aux 24G2SPU et 27G2SPU. Ce sont là encore des écrans Full HD. Mais on a affaire cette fois à des modèles un peu plus basisques qui sont dépourvus de hub usb et de pied érgonomique. Prévus pour le mois de juillet 2022, les deux appareils coûteront respectivement 229€ et 279€.