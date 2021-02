Bon Plan : 202,21€ le pack composé d’un NAS Synology DS220J + 2 disques durs de 2 To

Le site Amazon.fr propose aujourd’hui un pack qui intéressera les amateurs de stockage. En effet, le bundle se compose d’un NAS 2 baies, le Synology DS220J, et de deux disques durs de 2 To chacun (soit 4 To en tout) dont la marque et le modèle ne sont pas précisés malheureusment.

Pour rappel, le DS220J a été annoncé en mars 2020 par Synology. C’est un NAS qui offre 2 baies de stockage. Il est animé par un processeur quad core Realtek RTD1296 cadencé à 1,4 GHz et il embarque 512 Mo de mémoire vive (DDR4). Sa connectique se compose de deux ports USB 3.0 et d’un port RJ45 Gigabit.

Le pack NAS + 2 HDD est annoncé au prix de 202,21€ sur Amazon.fr ce qui est plutôt attractif puisque le NAS coûte à lui seul 164,99€.