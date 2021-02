Western Digital ajoute une version 4 To à son SSD M.2. NVMe WD Black SN750

Le fabricant Western Digital fait évoluer sa gamme de SSD WD Black SN750 en ajoutant une nouvelle capacité de stockage. Désormais, il sera donc possible de se procurer une version 4 To du SSD en plus des modèles 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To déjà disponibles depuis un bon moment.

Pour rappel, le SN750 est un SSD au format M.2. NVMe qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et qui embarque une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3.

La version 4 To du WD Black SN750 est annoncé avec des taux de transferts de 3.400 Mo/s en lecture et de 3.100 Mo/s en écriture, le tout avec 550K et 520K iOPS en lecture / écriture 4K.

Le SN750 est annoncé avec une garantie de 5 ans, une endurance de 1200 To par an et un MTTF de 1,75 millions d’heures.

En terme de tarif, le WD Black SN750 de 4 To s’affiche à 928,99€ sur le site de Western Digital.