Toshiba dégaine un disque dur de 18 To, le MG09

Même si les ventes de disques durs sont en chute libre (-18% en 2020) et que les SSD occupent une place de plus en plus importante (voir notre article ici) certains fabricants comme Toshiba continuent de mettre sur le marché de nouveaux modèles de disques durs.

Le constructeur annonce aujourd’hui la sortie du Toshiba MG09, un disque dur interne qui offre une capacité de stockage de 18 To. Ce nouveau modèle permet au fabricant de franchir un nouveau cap et d’atteindre une capacité de 18 To, lui qui se limitait pour l’instant à des modèles de 16 To maximum (voir ici et là).

Le Toshiba MG09 de 18 To est un disque dur interne au format 3,5 pouces qui fonctionne à 7.200 tours par minute. Il dispose d’une connectique SATA III à 6 Gb/s mais une variante SAS 12 Gb/s existe également pour les stations de travail et les serveurs. Le MG09 exploite la technologie d’écriture CMR (enregistrement magnétique conventionnel) et embarque une technologie à base d’hélium. En terme de débits, le MG09 de 18 To peut atteindre des taux de transferts de 268 Mo/s.

Le fabricant annonce que le MG09 est apte à gérer des charges de travail mixtes en matière de lecture/écriture aléatoires et séquentielles pour des implémentations cloud et au sein de centres de données traditionnels. Le disque supporte par ailleurs une endurance de 550 To par an, tandis que son MTTF atteint 2,5 millions d’heures.

Le Toshiba MG09 de 18 To sera commercialisé à partir de la fin du mois de mars. Son prix de vente n’est pas encore connu au moment de rédiger cette brève.