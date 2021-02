Le SSD est en plein boom et dépasse maintenant les HDD : 333 millions de SSD écoulés en 2020

D’après une étude réalisée par Trendfocus, un tournant a eu lieu en 2020 dans le domaine du stockage puisqu’il s’est écoulé cette année là plus de SSD que de disques durs. Les SSD dépassent donc pour la première fois les chiffres des disques durs. Selon cette étude, pas moins de 333 millions de SSD ont été expédiés l’année dernière alors que les disques dus représentaient 260 millions d’unités sur la même période.

En terme de capacité de stockage, les 333 millions de SSD représentent un total de 207 Exabytes autrement dit 217 millions de Tera Octets, imaginez un peu tout ce qu’on peut stocker là dessus… De leurs côtés, grâce à leur capacité de stockage plus importante, les 260 millions de disques durs correspondent à 1 ZettaOctet soit 1 milliard de Tera Octets.

Pour la petite histoire, la capacité moyenne des SSD était de 0,67 To tandis que la capacité moyenne des disques durs était d’environ 4 To.

Si les disques durs se vendent encore bien à l’actuelle c’est principalement parce qu’ils offrent une capacité de stockage largement plus élevée que les SSD et qu’ils proposent du coup un prix au Go qui est aussi largement inférieur aux SSD. Les disques durs sont encore plébiscités pour du stockage de masse.

Pour le reste, les SSD ont le vent en poupe : ils connaissent une croissance à deux chiffres d’une année à l’autre (+20,8% en 2020) tandis que les disques durs sont en perte de vitesse (-18%).