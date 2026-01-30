Le programme HWiNFO est dispo en version 8.40, quelles nouveautés ?

On était passé à côté de la mise à niveau. Mais sachez que depuis le début du mois, le programme d’informations HWiNFO est disponible en version 8.40. 

HWiNFO

On était passé à côté de la mise à niveau. Mais sachez que depuis le début du mois, le programme d’informations HWiNFO est disponible en version 8.40.  C’est un logiciel très utile qui fournit une ribambelle d’informations sur le PC sur lequel il est installé. Il permet aussi de gérer le monitoring et le refroidissement de nombreux composants informatiques. Et en plus il est gratuit. 

La version 8.40 de HWiNFO apporte des nouveautés, des correctifs et le support de nouveaux matériels.  

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.40 ?

  • Amélioration du monitoring sur les cartes mères Colorful B650, B850, X870, Z790 et Z890.
  • Prise en charge améliorée de Nova Lake-H/HX.
  • Correction d’un bug lors de la navigation dans les résultats de recherche depuis la fenêtre principale.
  • Augmentation de la taille des tampons ETW pour PresentMon.
  • Ajout des références Arrow Lake Refresh et Panther Lake.
  • Ajout du monitoring de la vitesse des ventilateurs pour l’ASUS Vivobook Pro 15 N6506.
  • Amélioration de la distinction entre les Nuvoton NCT6799D, NCT6796D-S et NCT5584D.
  • Ajout d’un outil de test de stress intégré.
  • Support des AMD Radeon AI PRO R9700S et R9600D.
  • Déplacement des valeurs du capteur GPU Intel intégré vers un capteur dédié.
  • Ajout de capteurs NPU dédiés pour AMD et Qualcomm.
  • Ajout d’un capteur DDR5 pour les modules LPCAMM2.
  • Correction de la prise en charge d’Arrow Lake-S 4P+4E et 6P+12E. Correction d’un problème d’affichage erroné du GPU NVIDIA secondaire lorsqu’il était désactivé.
  • Ajout de détails supplémentaires pour SOCAMM2.
  • Prise en charge d’AMD EXPO 1.20.
  • Télémétrie Nova Lake améliorée.
  • Support du contrôleur de ventilateurs Arctic.
  • Ajout d’un identifiant non JEDEC « Code d’origine ».
  • Mise à jour du support de AMD Sarlak/Strix Halo.

Vous pouvez télécharger HWiNFO 8.40 soit depuis notre section Téléchargement, soit directement depuis le site de l’éditeur.

