Le jeu The Stone of Madness est offert sur l’Epic Games Store

Jusqu’au 23 avril 2026, le jeu The Stone of Madness est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure assez syumpa, du moins si vous aimez ce type de jeu…

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Promotional poster for a game titled 'The Stone of Madness' featuring several characters with dramatic expressions surrounding a dark castle backdrop.

Jusqu’au 23 avril 2026, le jeu The Stone of Madness est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure assez syumpa, du moins si vous aimez ce type de jeu… Dans tous les cas, vous pouvez le récupérer gratuitement ou l’ajouter à votre bibliothèque de jeux en vous rendant sur cette page.

Synopsis

The Stone of Madness est un jeu d’infiltration tactique en temps réel se déroulant dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Cinq prisonniers unissent leurs compétences et leurs ressources pour affronter leurs phobies, éviter de sombrer dans la folie, percer les mystères du monastère et trouver un moyen de s’échapper.

Trailer du jeu 

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Sebastien 20609 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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