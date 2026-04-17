Jusqu’au 23 avril 2026, le jeu The Stone of Madness est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure assez syumpa, du moins si vous aimez ce type de jeu…

Jusqu’au 23 avril 2026, le jeu The Stone of Madness est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure assez syumpa, du moins si vous aimez ce type de jeu… Dans tous les cas, vous pouvez le récupérer gratuitement ou l’ajouter à votre bibliothèque de jeux en vous rendant sur cette page.

Synopsis

The Stone of Madness est un jeu d’infiltration tactique en temps réel se déroulant dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Cinq prisonniers unissent leurs compétences et leurs ressources pour affronter leurs phobies, éviter de sombrer dans la folie, percer les mystères du monastère et trouver un moyen de s’échapper.

Trailer du jeu