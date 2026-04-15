SanDisk Extreme PRO 2 To : une SDXC UHS-II qui coûte un bras

SanDisk enrichit sa gamme de cartes mémoires SD avec une nouvelle capacité de stockage. Désormais, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO existe avec une capacité de 2 To.

SanDisk enrichit sa gamme de cartes mémoires SD avec une nouvelle capacité de stockage. Désormais, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO existe avec une capacité de 2 To. Cette nouvelle version arrive en complément des modèles 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To déjà commercialisés depuis quelques années.

Pour information, la SanDisk Extreme PRO 2 To est une carte SD de type UHS-II. Particulièrement véloce, elle offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 310 Mo/s en lecture et jusqu’à 305 Mo/s en écriture, avec un débit d’écriture soutenu minimum de 90 Mo/s garanti par la certification V90.

Cette nouvelle carte mémoire arrive sur le marché durant une période assez délicate où les tarifs des produits de stockage sont chamboulés par la pénurie de mémoire flash et la demande sans cesse grandissante des besoins de stockage liés à l’IA.

Et forcément cela se ressent sur le prix de vente de cette carte mémoire SD UHS-II de 2 To qui est annoncée par SanDisk au tarif phénoménal de 2.509.99€. Un tarif très très élevé qui risque de refroidir aussi bien les particuliers que les professionnels qui seraient tentés d’acquérir une carte de grande capacité.

Sur le site de SanDisk, les cartes mémoires SanDisk Extreme PRO de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To s’affichent à respectivement 285,99€, 383,99€, 651,99€, 1.246,99€ et enfin 2.509.99€.