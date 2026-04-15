SanDisk Extreme PRO 2 To : une carte SDXC UHS-II qui coûte (bien plus) qu’un bras

SanDisk enrichit sa gamme de cartes mémoires SD avec une nouvelle capacité de stockage. Désormais, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO existe avec une capacité de 2 To.

Cartes mémoires
par Sebastien 0

SanDisk enrichit sa gamme de cartes mémoires SD avec une nouvelle capacité de stockage. Désormais, la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO existe avec une capacité de 2 To. Cette nouvelle version arrive en complément des modèles 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To déjà commercialisés depuis quelques années.

Pour information, la SanDisk Extreme PRO 2 To est une carte SD de type UHS-II. Particulièrement véloce, elle offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 310 Mo/s en lecture et jusqu’à 305 Mo/s en écriture, avec un débit d’écriture soutenu minimum de 90 Mo/s garanti par la certification V90.

SanDisk Extreme PRO 2 To : une SDXC UHS-II qui coûte un bras

Cette nouvelle carte mémoire arrive sur le marché durant une période assez délicate où les tarifs des produits de stockage sont chamboulés par la pénurie de mémoire flash et la demande sans cesse grandissante des besoins de stockage liés à l’IA. 

Et forcément cela se ressent sur le prix de vente de cette carte mémoire SD UHS-II de 2 To qui est annoncée par SanDisk au tarif phénoménal de 2.509.99€. Un tarif très très élevé qui risque de refroidir aussi bien les particuliers que les professionnels qui seraient tentés d’acquérir une carte de grande capacité.

Sur le site de SanDisk, les cartes mémoires SanDisk Extreme PRO de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To s’affichent à respectivement 285,99€, 383,99€, 651,99€, 1.246,99€ et enfin 2.509.99€.

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Sebastien 20608 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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