Avec son disque dur Canvio Flex, Toshiba voit la vie en bleu

Déjà disponible en coloris argent, le disque dur Canvio Flex de Toshiba se voit désormais décliné en version bleu métallisé.

Disques durs
par Sebastien 0

Déjà disponible en coloris argent, le disque dur Canvio Flex de Toshiba se voit désormais décliné en version bleu métallisé. Pour rappel, le Canvio Flex est un disque dur portable de 2,5 pouces. Il mesure 109 mm de long sur 78 mm de large et 14,3 mm d’épaisseur.

Le Canvio Flex dispose d’un port USB C à la norme USB 3.2 Gen1. C’est un disque dur stable mais il n’est pas très véloce puisque sa bande passante se limite à 5 Gbps. Potentiellement, on doit donc pouvoir atteindre des débits avoisinant les 150 Mo/s.

Avec son disque dur Canvio Flex, Toshiba voit la vie en bleu

Le disque dur offre une capacité de stockage de 1 To , 2 To ou 4 To suivant les versions. Il peut être utilisé sur PC et sur MAC, mais aussi sur smartphones et tablettes. En effet, le Canvio Flex est compatible à la fois avec les terminaux fonctionnant sous Android et ceux sous iOS.

« Depuis son lancement, le Canvio Flex a rencontré un vif succès en tant que solution de stockage flexible et pratique », déclare Larry Martinez-Palomo, Vice President of the Storage Products Division – Toshiba Electronics Europe. « Avec sa nouvelle finition bleu métallisé, nous sommes ravis d’offrir à nos clients un choix de couleurs supplémentaire, répondant ainsi à une demande croissante de diversité, notamment auprès des jeunes générations. »

Le nouveau Canvio Flex bleu métallisé sera commercialisé en Europe à partir du deuxième trimestre 2026. Pour l’instant son prix n’est pas connu

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Sebastien 20607 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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