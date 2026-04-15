Pas moins de 6 codes promos à valoir sur Rakuten aujourd’hui !

Aujourd’hui, mercredi 15 avril 2026, le site Rakuten offre une nouvelle série de codes promos qui vous permettent d’acheter des produits vendus sur Rakuten à prix réduits.

Bons Plans
par Sebastien 0

Aujourd’hui, mercredi 15 avril 2026, le site Rakuten offre une nouvelle série de codes promos qui vous permettent d’acheter des produits vendus sur Rakuten à prix réduits. Les coupons RAKUTEN4 et RAKUTEN10 sont utilisables sur l’ensembleu site Raktuten (sauf exception). 

Pour information : le code RAKUTEN4 donne droit à4€ de remise dès 29€ d’achats, tandis que le code RAKUTEN10 permet de bénéficier de 10€ remis sur une commande d’au moins 69€ d’achats

Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce mercredi 15 avril 2026 jusqu’à minuit.

Pas moins de 6 codes promos à valoir sur Rakuten aujourd'hui

A noter que parallèlement aux deux coupons précédents, Rakuten propose aussi des codes promos à valoir uniquement sur une sélection de produits. Ainsi, les codes CLUBR5, CLUBR10, CLUBR20 et CLUBR30 permettent de profiter respectivement de 5€, 10€, 20€ ou 30€ de réduction sur certains types de produits (mobiler, petit et gros électroménager, ordinateur,  clim, tondeuse, etc…). Je vous invite à consulter cette page pour découvrir l’ensemble des produits éligibles à cette promo.

Pas moins de 6 codes promos à valoir sur Rakuten aujourd'hui

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Sebastien 20607 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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