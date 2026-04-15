Aujourd’hui, mercredi 15 avril 2026, le site Rakuten offre une nouvelle série de codes promos qui vous permettent d’acheter des produits vendus sur Rakuten à prix réduits.

Pas moins de 6 codes promos à valoir sur Rakuten aujourd’hui !

Aujourd’hui, mercredi 15 avril 2026, le site Rakuten offre une nouvelle série de codes promos qui vous permettent d’acheter des produits vendus sur Rakuten à prix réduits. Les coupons RAKUTEN4 et RAKUTEN10 sont utilisables sur l’ensembleu site Raktuten (sauf exception).

Pour information : le code RAKUTEN4 donne droit à4€ de remise dès 29€ d’achats, tandis que le code RAKUTEN10 permet de bénéficier de 10€ remis sur une commande d’au moins 69€ d’achats

Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce mercredi 15 avril 2026 jusqu’à minuit.

A noter que parallèlement aux deux coupons précédents, Rakuten propose aussi des codes promos à valoir uniquement sur une sélection de produits. Ainsi, les codes CLUBR5, CLUBR10, CLUBR20 et CLUBR30 permettent de profiter respectivement de 5€, 10€, 20€ ou 30€ de réduction sur certains types de produits (mobiler, petit et gros électroménager, ordinateur, clim, tondeuse, etc…). Je vous invite à consulter cette page pour découvrir l’ensemble des produits éligibles à cette promo.