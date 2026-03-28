Une grosse augmentation de prix pour la PS5 !

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Sony annonce que l’ensemble de ses consoles PS5 et PS Portal va subir une nette augmentation de prix.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Sony vient de publier un communiqué de presse pour annoncer que l’ensemble de ses consoles PS5 et PS Portal va subir une nette augmentation de prix.

La firme explique « qu’en raison des pressions continues dans le paysage économique global, elle a pris la décision d’augmenter le prix de la PS5, de la PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal partout dans le monde. » 

Voilà les nouveaux tarifs qui sont annoncés en Europe :

La hausse de prix sera effective le jeudi 2 avril 2026.

Ce n’est pas la première fois que Sony augmente le prix de ses PS5. Dans les faits, c’est même la troisième fois que le prix des consoles du fabricant grimpe depuis la sortie de la PS5 en 2020.

Pour rappel, la PS5 coûtait 499,99€ lors de sa sortie tandis que la PS5 Digital coûtait 399,99€. Dès le 2 avril les consoles vaudront respectivement 150€ et 200€ de plus qu’au moment de leurs sorties.

Une grosse augmentation de prix pour la PS5 !

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Sebastien 20583 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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