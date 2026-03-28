Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Sony annonce que l’ensemble de ses consoles PS5 et PS Portal va subir une nette augmentation de prix.

Une grosse augmentation de prix pour la PS5 !

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Sony vient de publier un communiqué de presse pour annoncer que l’ensemble de ses consoles PS5 et PS Portal va subir une nette augmentation de prix.

La firme explique « qu’en raison des pressions continues dans le paysage économique global, elle a pris la décision d’augmenter le prix de la PS5, de la PS5 Pro et du lecteur à distance PlayStation Portal partout dans le monde. »

Voilà les nouveaux tarifs qui sont annoncés en Europe :

PS5 à 649,99€ (au lieu de 549,99€ actuellement)

(au lieu de 549,99€ actuellement) PS5 Digital à 599,99€ (au lieu de 499,99€ actuellement)

(au lieu de 499,99€ actuellement) PS5 Pro à 899,99€ (au lieu de 799,99€ actuellement)

(au lieu de 799,99€ actuellement) PS Portal à 249,99€ (au lieu de 219,99€ actuellement)

La hausse de prix sera effective le jeudi 2 avril 2026.

Ce n’est pas la première fois que Sony augmente le prix de ses PS5. Dans les faits, c’est même la troisième fois que le prix des consoles du fabricant grimpe depuis la sortie de la PS5 en 2020.

Pour rappel, la PS5 coûtait 499,99€ lors de sa sortie tandis que la PS5 Digital coûtait 399,99€. Dès le 2 avril les consoles vaudront respectivement 150€ et 200€ de plus qu’au moment de leurs sorties.