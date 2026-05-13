Rakuten vous offre 10€ de remise aujourd’hui

Ce mercredi 13 mai, le site Rakuten met les petits plats dans les grands et vous offre 10€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 69€ d’achats.

Bons Plans
par Sebastien 0
Promo banner in a stadium offering 10€ off purchases over 69€ with code RAKUTEN10, today only.

Ce mercredi 13 mai, le site Rakuten met les petits plats dans les grands et vous offre 10€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 69€ d’achats. Pour profiter de cette relise, il suffit de mentionner le code promo RAKUTEN10 au moment de valider son panier.

Attention : ce coupon est valable uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.

Quelques exemples…

Cela vous permet par exemple de vous procurer :

Voilà les modalités de l’offre :

10€ offerts pour toute commande de 69€ minimum (toutes remises déduites, frais de port non inclus et hors garanties optionnelles éventuellement souscrites), avec le coupon RAKUTEN10. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, hors achat de cartes cadeaux et sous réserve des conditions présentes sur la plateforme Rakuten. Coupon utilisable en une seule fois et dans la limite de 1300 coupons disponibles sur la durée de l’opération. Offre limitée à une seule commande par personne.  Offre valable le mercredi 13 mai 2026 de 00h00 GMT+2 à 23h59 GMT+2.

A noter qu’en ce moment Rakuten offre aussi 50€ de remise sur les TV. La remise est valable pour l’achat d’un téléviseur d’au moins 499€. Le code promo à metionner est TV50. Les détails de l’offre et les TV concernés sont recensés sur cette page de Rakuten.

Promo banner: 50€ off 499€+ with code TV50, showing a TV, soundbar, and game console in a stadium backdrop. Rakuten vous offre 10€ de remise aujourd'hui

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Sebastien 20643 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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