Rakuten vous offre 10€ de remise aujourd’hui

Ce mercredi 13 mai, le site Rakuten met les petits plats dans les grands et vous offre 10€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 69€ d’achats.

Ce mercredi 13 mai, le site Rakuten met les petits plats dans les grands et vous offre 10€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 69€ d’achats. Pour profiter de cette relise, il suffit de mentionner le code promo RAKUTEN10 au moment de valider son panier.

10€ de remise dès 69€ d’achats avec le code RAKUTEN10

Attention : ce coupon est valable uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.

Quelques exemples…

Cela vous permet par exemple de vous procurer :

Apple iPad 2025 11″ 256 Go à 309,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 309,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 Apple iPhone 17 SE 256 Go blanc à 774,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 774,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 Apple iPhone 17 SE 256 Go brume à 774,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 774,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 Apple iPhone 17 SE 256 Go noir à 774,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

SSD portable Samsung T7 2 To à 179,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 179,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 SSD portable SanDisk 1 To à 169,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 169,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 SSD portable SanDisk Extreme 1 To à 159,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

à 159,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10 Disque dur portable WD Elements 4 To à 149,99€ sur Rakuten avec le code RAKUTEN10

Voilà les modalités de l’offre :

10€ offerts pour toute commande de 69€ minimum (toutes remises déduites, frais de port non inclus et hors garanties optionnelles éventuellement souscrites), avec le coupon RAKUTEN10. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, hors achat de cartes cadeaux et sous réserve des conditions présentes sur la plateforme Rakuten. Coupon utilisable en une seule fois et dans la limite de 1300 coupons disponibles sur la durée de l’opération. Offre limitée à une seule commande par personne. Offre valable le mercredi 13 mai 2026 de 00h00 GMT+2 à 23h59 GMT+2.

A noter qu’en ce moment Rakuten offre aussi 50€ de remise sur les TV. La remise est valable pour l’achat d’un téléviseur d’au moins 499€. Le code promo à metionner est TV50. Les détails de l’offre et les TV concernés sont recensés sur cette page de Rakuten.