Les drivers NVIDIA GeForce sont maintenant disponibles en version 596.49 WHQL. Les pilotes apportent plusieurs changements.

Les drivers GeForce sont dispo en version 596.49 WHQL

Les drivers NVIDIA GeForce sont maintenant disponibles en version 596.49 WHQL. Les pilotes apportent plusieurs changements. Primo, ils sont optimisés pour les jeux Forza Horizon 6, Directive 8020 et Subnautica 2. Et deuxio ils corrigent plusieurs soucis.

Voilà les nouveaux jeux supportés :

Forza Horizon 6

Directive 8020

Subnautica 2

Et les bugs qui ont été corrigés :

Amélioration de la fluidité lors de l’utilisation de la génération d’images DLSS avec la synchronisation verticale (V-SYNC). [5999586]

Scintillement de l’affichage dans la fenêtre de Foundry Mari 7.0v2 [6102981]

Comme d’habitude, les drivers sont téléchargeables directement sur le site du constructeur.