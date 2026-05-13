Les drivers GeForce sont dispo en version 596.49 WHQL

Les drivers NVIDIA GeForce sont maintenant disponibles en version 596.49 WHQL. Les pilotes apportent plusieurs changements.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Les drivers NVIDIA GeForce sont maintenant disponibles en version 596.49 WHQL. Les pilotes apportent plusieurs changements. Primo, ils sont optimisés pour les jeux Forza Horizon 6, Directive 8020 et Subnautica 2. Et deuxio ils corrigent plusieurs soucis.

Voilà les nouveaux jeux supportés :

  • Forza Horizon 6
  • Directive 8020
  • Subnautica 2

Et les bugs qui ont été corrigés : 

  • Amélioration de la fluidité lors de l’utilisation de la génération d’images DLSS avec la synchronisation verticale (V-SYNC). [5999586]
  • Scintillement de l’affichage dans la fenêtre de Foundry Mari 7.0v2 [6102981]

Comme d’habitude, les drivers sont téléchargeables directement sur le site du constructeur.

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Sebastien 20642 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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