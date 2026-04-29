Le gros récap des meilleures offre des French Days 2026 !
Découvrez ci-dessous ma sélection des meilleures offres des French Days 2026 ! Au programme : du high-tech et du matériel informatique à prix cassés,
Découvrez ci-dessous ma sélection des meilleures offres des French Days 2026 ! Au programme : du high-tech et du matériel informatique à prix cassés, avec des SSD, disques durs, clés USB, accessoires PC (souris, claviers…), PC portables, objets connectés et équipements réseau.
Pour rappel : des codes promos spécifiques sont disponibles sur les produits vendus sur Amazon.fr et CDiscount. On en parlait respectivement ici et là tout à l’heure.
Codes promos Amazon.fr :
- Pour tout le monde : 10€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code FRENCHWEEK10
- Pour les membres Prime : 15€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code PRIME15
Codes promos CDiscount :
- 15€ de remise dès 129€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO15
- 25€ de remise dès 249€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO25
Stockage
- SSD 2,5″ Crucial BX500 1 To à 109,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- SSD 2,5″ PNY CS900 500 Go à 65,02€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- SSD 2,5″ PNY CS900 1 To à 94,69€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- disque dur Seagate IronWolf 4 To à 144,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- micro SDXC Lexar Play 128 Go à 20,99€ sur Amazon.fr
- disque dur externe WD Elements Desktop 16 To à 305,80€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- NAS 4 baies Synology DS925+ à 604,49€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- SSD portable Crucial X10 bleu 1 To à 154,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
Accessoires PC
- souris Razer DeathAdder Essential à 18,90€ sur Amazon.fr
- souris Logitech M220 à 13,37€ sur Amazon.fr
- souris Razer DeathAdder Essential à 18,90€ sur Amazon.fr
- souris sans fil Logitech Signature M650 à 26,99€ sur Amazon.fr
- souris sans fil Corsair Ironclaw à 49,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- souris ergonomique sans fil TeckNet à 18,99€ sur Amazon.fr
- souris ergonomique sans fil Acer à 26,99€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K70 Max RGX à 154,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- clavier Logitech G413 SE à 44,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- clavier/souris Logitech MK294 à 28,49€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K55 RG Pro à 45,85€ sur Amazon.fr
- moniteur 24″ BenQ GW2490E à 64,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- moniteur 32″ Philips 32E1N3100LA à 144,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- moniteur 34″ AOC CUV34G2XP à 234,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- moniteur 24,5″ MSI G255F à 69,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
Ordinateurs
- LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 à 354,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO25
- LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 684,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.634,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- ACER Aspire A16-71M-59ZC à 784€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- LENOVO IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 604,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO25
- HP 15-fx0184nf à 524,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO25
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.274,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO25
- DELL DC15250 à 634,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- LENOVO LOQ Essential 15IRX11 à 884,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
TV / Audio / Vidéo
- casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 10,07 sur Amazon.fr
- casque sans fil Sennheiser Momentum 4 à 139,99€ sur CDiscount avec le code COCORICO15
Appareils connectés
- caméra intérieure Netatmo à 120,06€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- détecteurs d’ouverture Netatmo à 47,75€ sur Amazon.fr
- sirène intérieure Netatmo à 43,50€ sur Amazon.fr
- station météo Netatmo à 114,35€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- thermostat Netatmo à 108,50€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- tête thermostatique Netatmo à 49,35€ sur Amazon.fr
Matériel réseau
- switch TP-Link TL-SG105 (5 ports Gigabit) à 16,99€ sur Amazon.fr
- switch TP-Link LS-10005G (5 ports Gigabit) à 9,99€ sur Amazon.fr
- switch manageable TP-Link TL-SG605 (5 ports Gigabit) à 18,99€ sur Amazon.fr
- switch NETGEAR GS305 (5 ports Gigabit) à 16,99€ sur Amazon.fr
- switch NETGEAR GS308 (8 ports Gigabit) à 20,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEG1008M (8 ports Gigabit) à 15,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2007X (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 42,98€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2010X (8 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 49,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15
- switch YuanLey YS25-0402 (4 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 34,48€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon)
- switch YuanLey YS25-0502 (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 42,48€ sur Amazon.fr
- routeur TP-Link Archer AX58 (WIFI 6, 5 ports Gigabit) à 48,44€ sur Amazon.fr
- routeur TP-Link Archer BE550 (WIFI 7, 5 ports 2,5 Gb/s) à 159,99€ sur Amazon.fr
- routeur GLiNET GL-MT3000 (WIFI 6, 1 ports Gigabit, 1 port WAN 2,5 Gb/s) à 86,69€ sur Amazon.fr (via coupon 15%)
- kit CPL TP-Link TL-PA7017P 1000 Mbps à 59,99€ sur Amazon.fr
- système mesh NETGEAR Orbi RBE773 (WIFI7) à 684,99€ sur Amazon.fr avec le code PRIME15