Le gros récap des meilleures offre des French Days 2026 !

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par Sebastien 0

Découvrez ci-dessous ma sélection des meilleures offres des French Days 2026 ! Au programme : du high-tech et du matériel informatique à prix cassés, avec des SSD, disques durs, clés USB, accessoires PC (souris, claviers…), PC portables, objets connectés et équipements réseau.

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Codes promos CDiscount :

  • 15€ de remise dès 129€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO15
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Sebastien 20625 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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