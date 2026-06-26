Le récap des meilleures promos (prime day et soldes) sur Bhmag

Le récap des meilleures promos 2026 (prime day et soldes) sur Bhmag
Depuis le début du Prime Day 2026, de nombreux bons plans ont été publiés sur Bhmag afin de vous aider à dénicher les meilleures promos informatique et high tech.
Depuis le début de la semaine, de nombreux bons plans relatifs au Prime Day ou aux soldes d’été ont été publiés sur Bhmag (voir cette page) afin de vous aider à dénicher les meilleures offres disponible dans les domaines informatique et high tech.
Aujourd’hui, je vous propose un récapitulatif des meilleures dispponibles sur le net à l’occasion du Prime Day et des ssoldes d’été. Attention le Prime Day finit ce soir à minuit ne tardez donc pas trop à profiter des offres recensées ci-dessous.
La liste sera mise à jour régulièrement. Les nouvelles offres seront facilement identifiables grâce au logo
Dernière mise à jour : le 26/06/2026 à 11h05.
Promos diverses
- Toutes les ventes flash du Prime Day d’Amazon
- Tester gratuitement Amazon Prime durant 30 jours
- Essayer gratuitement Amazon Prime Eudiant (18-22ans) durant 90 jours
- Tester gratuitement Amazon Music Unlimited pendant 4 mois
- Essayer gratuitement Amazon Audible pendant 3 mois
- Obtenez 15% de remise sur une sélection de produits de seconde main
- Le code promo INFO50D499 donne droit à 50€ de remise sur certains PC portables vendus sur CDiscount
- Le code promo 10DES69 permet de profiter de 10€ de réduction dès 69€ d’achats sur CDiscount
Ordinateurs
- PC portable 16″ ASUS VivoBook 16OLED M1605 à 479,99€ sur CDiscount avec le code INFO50D499
(AMD Ryzen 5 150, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans Windows mais dispo à 12€ sur Godeal24)
- PC portable 15″ HP 15-fc0005sf à 399€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 5 7520U, RAM 8 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- PC portable 16″ LENOVO IdeaPad Slim 3 à 449€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 5 150, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- PC portable 15″ HP 15-fd0184nf à 449€ sur CDiscount avec le code INFO50D499
(Intel Core 5 120U, RAM 24 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- PC portable 16″ LENOVO IdeaPad Slim 5 à 549€ sur Amazon.fr
(Intel Core Ultra 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- PC portable 16″ DELL DC16255 à 599€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 7 250, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11)
- PC portable 14″ ACER Swift à 599€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 5 5645HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- PC portable 14″ LENOVO Yoga Slim 7 à 849,99€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 Go, SSD 1 To, Radeon 860M, Windows 11)
- PC portable 16″ ALIENWARE Aurora à 1099€ sur Amazon.fr
(Intel Core 7 240H, RAM 16 Go, SSD 1 To, GF RTX 5060, Windows 11)
- PC portable 15″ LENOVO Legion 5A à 1249,99€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 7 250, RAM 161 Go, SSD 512 Go, GF RTX 5060, Windows 11)
- PC portable 16″ ASUS TUF Gaming A16 à 1299€ sur Amazon.fr
(AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 32 Go, SSD 1 To, GF RTX 5070, Windows 11)
- Apple Macbook Air 15 » à 1399€ sur Amazon.fr
(Puce M4, RAM 24 Go, SSD 512 Go)
Accessoires PC
- Souris Razer DeathAdder Essential à 22,99€ sur Amazon.fr
- Souris Logitech M220 14,99€ sur Amazon.fr
- Souris filaire Logitech G203 RGB à 18,69€ sur Amazon.fr
- Clavier Corsair K70 Max RGX à 161,45€ sur Amazon.fr
- Clavier SteelSeries Apex 7 rouge à 89,99€ sur Fnac
- Moniteur 34″ LG UltraWide 34WR50QK à 204,24€ sur Amazon.fr
- Moniteur 24″ ASUS VY249HGR à 79,90€ sur Amazon.fr
- Moniteur 24″ BenQ GW2490E à 75,89€ sur Amazon.fr
Stockage
- Disque dur 3,5″ Seagate IronWolf 4 To à 159,99€ sur Amazon.fr
- Disque dur 3,5″ Seagate IronWolf 6 To à 227,99€ sur Amazon.fr
- Disque dur portabe USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 8 To à 189,99€ sur Amazon.fr
- Disque dur portabe USB 3.0 Seagate 1 To à 75,99€ sur Amazon.fr
- Disque dur portabe USB 3.0 Seagate 2 To à 107,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X9 4 To à 349,99€ sur Amazon.fr
- SSD 2,5″ PNY CS900 500 Go à 74,99€ sur Amazon.fr
- SSD 2,5″ PNY CS900 1 To à 106,62€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 LEXAR NM790 1 To à 169,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 LEXAR NM790 2 To à 249,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 ACER Predator GM7 2 To à 227,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 CRUCIAL P310 1 To à 129,99€ sur Grosbill
- SSD M.2. PCIe 4.0 SAMSUNG 990 PRO 1 To à 168,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 LEXAR ARES 1 To à 169,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 4.0 LEXAR ARES 2 To à 249,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 5.0 LEXAR ARES Pro 1 To à 189,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 5.0 LEXAR ARES Pro 2 To à 269,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 5.0 Lexar NM1090 Pro 1 To à 199,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. PCIe 5.0 Lexar NM1090 Pro 2 To à 279,99€ sur Amazon.fr
- SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 37,04€ sur Amazon.fr
- SDXC SanDisk Extreme Pro 256 Go à 68,85€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 24,99€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 49,48€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Ultra 1 To à 153,90€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 44,69€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 256 Go à 69,90€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC SanDisk Extreme Pro 512 Go à 108,98€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC Lexar Blue 512 Go à 75,99€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC Lexar Blue 1 To à 149,9€ sur Amazon.fr
- Micro SDXC Lexar Silver Plus 256 Go à 59,99€ sur Amazon.fr
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- Clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 21,99€ sur Amazon.fr (voir notre test)
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- NAS UGREEN DXP6800 Pro (6 baies) à 949,99€ sur Amazon.fr
- NAS UGREEN DXP8800 Plus (8 baies) à 1120€ sur Amazon.fr
- NAS UGREEN DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.) à 749,99€ sur Amazon.fr
Réseau
- Caméra IP TP-Link C210 à 19,90€ sur Amazon.fr
- Switch réseau 5 ports TP-Link TL-SG105 à 16,99€ sur Amazon.fr
- Switch réseau 8 ports TP-Link TL-SG108 à 19,49€ sur Amazon.fr
- Switch réseau 5 ports Netgear GS305 à 15,49€ sur Amazon.fr
- Switch réseau 8 ports Netgear GS308 à 20,89€ sur Amazon.fr
- Switch réseau 5 ports D-Link DGS-105 à 14,299 sur Amazon.fr
Logiciels
- Office 2024 Pro à 16,99€ sur Godeal24
- Office 2021 Pro à 28,28€ sur Godeal24
- Windows 11 Pro à 12,25€ sur Godeal24
TV / Audio / Vidéo
- Casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 14,99€ sur Amazon.fr
- Casque Logitech G435 à 41,91€ sur Amazon.fr
- Ecouteurs Apple AirPods 4 avec réduction à 141€ sur Amazon.fr
- Ecouteurs Apple AirPods 4 sans réduction de bruit à 94,05€ sur Amazon.fr
- Enceinte Echo Dot à 29,99€ sur Amazon.fr
- Echo Spot à 49,99€ sur Amazon.fr
- Echo Pop à 54,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Cube à 109,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick HD à 21,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Select à 26,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Plus à 35,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Max à 44,99€ sur Amazon.fr
Smartphones / tablettes
- Apple iPhone 16e 128 Go noir à 599€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 16e 128 Go blanc à 592€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 17e 256 Go blanc, noir ou rose à 599€ sur Amazon.es
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go blanc à 1299€ sur Amazon.fr
- Apple iPad 11 128 Go à 349€ sur Amazon.fr
Appareils connectés
- 1 AirTag 2 à 21,99€ chez Amazon.fr
- Loe de 2 AirTag 2 à 49,88€ chez Amazon.fr soit 24,94€ pièce
- Lot de 4 AirTag 2 à 90,25€ chez Amazon.fr soit 22,56€ pièce
- Thermostat Netatmo à 99,98€ sur Amazon.fr
- Tête thermostatique Netatmo à 49,34€ sur Amazon.fr
- Caméra intérieure Netatmo à 112,80€ sur Amazon.fr
- Détecteurs d’ouverture Netatmo à 44,99€ sur Amazon.fr
- Sirène intérieure Netatmo à 49€ sur Amazon.fr
- Station météo Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- Module additionnel intérieur à 45,99€ sur Amazon.fr
- Pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
- Anémomètre Netatmo à 57,99€ sur Amazon.fr
- Détecteur de fumée Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr