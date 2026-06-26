Le récap des meilleures promos (prime day et soldes) sur Bhmag

Le récap des meilleures promos 2026 (prime day et soldes) sur Bhmag

Depuis le début du Prime Day 2026, de nombreux bons plans ont été publiés sur Bhmag afin de vous aider à dénicher les meilleures promos informatique et high tech.

Bons Plans
par Sebastien 0
Desk setup with iPad, iPhone, MacBook, wireless charger, keyboard, and mouse; Prime Day box and a 'best tech deals' sign nearby.

Depuis le début de la semaine, de nombreux bons plans relatifs au Prime Day ou aux soldes d’été ont été publiés sur Bhmag (voir cette page) afin de vous aider à dénicher les meilleures offres disponible dans les domaines informatique et high tech.

Aujourd’hui, je vous propose un récapitulatif des meilleures dispponibles sur le net à l’occasion du Prime Day et des ssoldes d’été. Attention le Prime Day finit ce soir à minuit ne tardez donc pas trop à profiter des offres recensées ci-dessous.

La liste sera mise à jour régulièrement. Les nouvelles offres seront facilement identifiables grâce au logo

Dernière mise à jour : le 26/06/2026 à 11h05.

Promos diverses

Ordinateurs

  • PC portable 16″ ASUS VivoBook 16OLED M1605 à 479,99€ sur CDiscount avec le code INFO50D499
    (AMD Ryzen 5 150, RAM 16 Go, SSD 512 Go, fourni sans Windows mais dispo à 12€ sur Godeal24)
  • PC portable 15″ HP 15-fc0005sf à 399€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 5 7520U, RAM 8 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
  • PC portable 16″ LENOVO IdeaPad Slim 3  à 449€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 5 150, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
  • PC portable 15″ HP 15-fd0184nf à 449€ sur CDiscount avec le code INFO50D499
    (Intel Core 5 120U, RAM 24 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
  • PC portable 16″ LENOVO IdeaPad Slim 5  à 549€ sur Amazon.fr
    (Intel Core Ultra 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
  • PC portable 16″ DELL DC16255 à 599€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 7 250, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11)
  • PC portable 14″ ACER Swift à 599€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 5 5645HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
  • PC portable 14″ LENOVO Yoga Slim 7 à 849,99€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen AI 7 350, RAM 32 Go, SSD 1 To, Radeon 860M, Windows 11)
  • PC portable 16″ ALIENWARE Aurora à 1099€ sur Amazon.fr
    (Intel Core 7 240H, RAM 16 Go, SSD 1 To, GF RTX 5060, Windows 11)
  • PC portable 15″ LENOVO Legion 5A à 1249,99€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 7 250, RAM 161 Go, SSD 512 Go, GF RTX 5060, Windows 11)
  • PC portable 16″ ASUS TUF Gaming A16 à 1299€ sur Amazon.fr
    (AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 32 Go, SSD 1 To, GF RTX 5070, Windows 11)
  • Apple Macbook Air 15 » à 1399€ sur Amazon.fr
    (Puce M4, RAM 24 Go, SSD 512 Go)

Accessoires PC

Stockage

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Réseau

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Logiciels

TV / Audio / Vidéo

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Smartphones / tablettes

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Appareils connectés

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Sebastien 20693 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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