Le récap des meilleures promos (prime day et soldes) sur Bhmag

Depuis le début du Prime Day 2026, de nombreux bons plans ont été publiés sur Bhmag afin de vous aider à dénicher les meilleures promos informatique et high tech.

Depuis le début de la semaine, de nombreux bons plans relatifs au Prime Day ou aux soldes d’été ont été publiés sur Bhmag (voir cette page) afin de vous aider à dénicher les meilleures offres disponible dans les domaines informatique et high tech.

Aujourd’hui, je vous propose un récapitulatif des meilleures dispponibles sur le net à l’occasion du Prime Day et des ssoldes d’été. Attention le Prime Day finit ce soir à minuit ne tardez donc pas trop à profiter des offres recensées ci-dessous.

La liste sera mise à jour régulièrement. Les nouvelles offres seront facilement identifiables grâce au logo

Dernière mise à jour : le 26/06/2026 à 11h05.



Promos diverses

Ordinateurs

Accessoires PC



Stockage

Réseau

Logiciels

TV / Audio / Vidéo

Smartphones / tablettes

Appareils connectés