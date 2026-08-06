Les SSD Kingston NV3 de 1 To et 2 To voient leur prix chuter

Grâce à un code promo, le SSD Kingston NV3 est aujourd’hui plus abordable que jamais sur CDiscount. Pour rappel, il est équipé d’une mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0.

Bons Plans
par Sebastien 0

Grâce à un code promo, le SSD Kingston NV3 est aujourd’hui plus abordable que jamais sur CDiscount. Pour rappel, le Kingston NV3 est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui a été mis sur le marché en septembre 2024. Il est équipé d’une mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Jusqu’à ce soir minuit, grâce au code promo 15DES129 (dont on parlait dans ce bon plan) les SSD Kingston NV3 d’une capacité de 1 To et 2 To voient leur prix baisser de 15€ et sont donc beaucoup plus accessibles qu’auparavant, ce qui est toujours bon à prendre en cette période de pénurie et de hausse tarifaire.

Kingston NV3 1 To à 153,90€ sur CDiscount au lieu de 168,90€ grâec au code promo 15DES129
Kingston NV3 2 To à 234,90€ sur CDiscount au lieu de 249,90€ grâce au code promo 15DES129

A titre de comparaison, les mêmes SSD coûtent respectivement 160€ et 264€ sur Amazon.fr

Ses taux de transferts grimpent jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture

En terme de performances, le modèle 1 To offre des taux de transferts de 6.000 Mo/s en lecture et de 4.000 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 2 To offre des débits de 6.000 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture. Leur eudurance atteint respectivement 320 TBW et 640 TBW.

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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