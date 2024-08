Kingston NV3 : un nouveau SSD d’entrée de gamme

Le Kingston NV2 est un SSD d’entrée de gamme qui existe sur le marché depuis 2022 et qui a eu un certain succès. Il ne brille pas spécialement par ses performances mais c’est plutôt son tarif très bas qui a permis de le faire connaître et apprécier des utilisateurs.

Aujourd’hui, le fabricant a décidé qu’il était temps de renouveler ce SSD d’entrée de gamme en lançant son successeur : le NV3 qui se veut un poil plus véloce.

Et en effet, le Kingston NV3 est plus performant que son prédécesseur. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0. Ses taux de transferts grimpent jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture alors que le modèle précédent se contentait de seulement 3.500 Mo/s en lecture et 2.800 Mo/s en écriture maximum.

Le Kingston NV3 est décliné en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Kingston NV3 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture Kingston NV3 1 Go : 6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture Kingston NV3 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture Kingston NV3 4 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

Au niveau de l’endurance, la gamme NV3 offre respectivement pour les modèles 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To une endurance de 160 TBW, 320 TBW, 640 TBW et 1280 TBW.

Couverts par une garantie de trois ans, les SSD Kingston NV3 offrent un MTBF de 2 millions d’heures. D’après nos confrères du site TechPowerUp, les tarifs seront respectivement de 50$, 70$ et 140$ (le prix du SSD de 4 To n’est pas connu pour l’instant).