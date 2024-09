Orico A20Plus MagPro : mini SSD portable pour iPhone 15 Pro

Le fabricant Orico porpose un SSD portable très compact dont le but est d’augmenter la capacité de stockage d’une tablette ou d’un smartphone. Son nom : le A20Plus MagPro. L’appareil est compatible avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max qui supportent l’enregistrement de vidéo directement au format ProRes.

Mesurant 75 x 65,5 (longueur x largeur) pour seulement 12 mm d’épaisseur, le MagPro est un SSD portable doté d’une interface USB C qui répond à la norme 3.2 Gen2x2. Cette connectique offre une bande passante de 20 Gbps. En théorie, on doit donc pouvoir atteindre des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture avec ce mini SSD.

A noter que la coque du A20Plus MagPro est aimanté afin que le SSD puisse se fixer facilement au dos d’un smartphone. Si l’idée semble bonne sur le papier reste à voir si cet appendice fixé sur un iPhone (ou n’importe quel autre terminal mobile) n’est pas trop gênant à l’usage…

Pour l’instant, le MagPro n’est disponible qu’Outre Atlantique mais il devrait arriver assez rapidement en Europe. Le SSD est dispo en trois capacités : 512 Go (70$), 1 To (100$) et 2 To (210$) ainsi qu’en deux coloris : gris ou bleu.