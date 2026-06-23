Plusieurs NAS UGREEN sont à prix réduits lors du Prime Day

Durant le Prime Day, les NAS du fabricant UGREEN sont à prix réduits sur Amazon.fr. C’est certainement le bon moment pour s’équiper d’un NAS performant sans avoir à débourser une fortune.

Durant le Prime Day, les NAS du fabricant UGREEN sont à prix réduits sur Amazon.fr. C’est certainement le bon moment pour s’équiper d’un NAS performant sans avoir à débourser une fortune. A noter que plusieurs modèles sont disponibles à prix cassés, y compris les récents DXP2800 GT et le DXP4800 GT dévoilés au début du mois de juin.

UGREEN NASync DH2300 (2 baies)

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme . Il est équipé d’un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz et embarque 4 Go de mémoire vive (non extensible) ainsi que 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Sa connectiqu se compose de deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN NASync DH4300 Plus (4 baies)

De son côté, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz. Il dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et de 32 Go de mémoire flash pour le stockage (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

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UGREEN NASync DXP2800 (2 baies)

Principalement destiné aux particuliers, le DXP2800 est animé par un processeur quad core Intel N100. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et propose 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Le NAS UGREEN DXP4800 est équipé d’un processeur Intel N100 et il embarque 8 Go de mémoire DR5. Le NAS dispose de quatre baies de stockage et de deux ports LAN 2,5GbE.

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UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, le DXP4800 Plus embarque un processeur Intel 8505 et 8 Go de RAM DDR5. Le NAS offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un fonctionnant à 2,5 bps et un à 10 Gbps.

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UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, le DXP6800 Pro est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5.. Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

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UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Plutôt destiné aux Petites et Moyennes Entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads) secondé par 8 Go de RAM DDR5 . L’engin offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

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UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Le DXP480T Plus est un NAS 100% à mémoire flash. Il dispose de quatre emplacements pour accueillir des SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

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UGREEN DXP2800 GT (2 baies)

Le DXP2800 GT offre deux baies de stockage pouvant accueillir deux disques SATA ou deux disques U.2. NVMe. La machine est équipée d’un processeur AMD Ryzen R2514 (4 coeurs – 8 threads) cadencé à 2,1 GHz (boost à 3,7 GHz) et embarque 8 Go de mémoire DDR4 (extensible à 64 Go).

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UGREEN DXP4800 GT (4 baies)

Le DXP4800 GT reprend les principales caractéristiques techniques du modèle précédent (processeur AMD Ryzen R2514, 8 Go de RAM, eMMC 64 Go) mais ajoute en plus deux baies supplémentaires pour disques SATA (soit 4 baies en tout)

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