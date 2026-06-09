UGREEN continue d’étoffer sa panoplie de NAS avec deux nouvelles références : le DXP2800 GT et le DXP4800 GT tous deux issus de la série DXP GT.

UGREEN continue d’étoffer sa panoplie de NAS avec deux nouvelles références : le DXP2800 GT et le DXP4800 GT tous deux issus de la série DXP GT. D’après le fabricant, les modèles GT sont plus endurants et plus performants que les DXP classiques.

DXP2800 GT

Le DXP2800 GT est un NAS qui offre deux baies de stockage pouvant accueillir deux disques SATA ou deux disques U.2. NVMe. La machine est équipée d’un processeur AMD Ryzen R2514 (4 coeurs – 8 threads) cadencé à 2,1 GHz (boost à 3,7 GHz) et embarque 8 Go de mémoire DDR4 (extensible à 64 Go).

Le système d’exploitation UGO OS est installé sur la mémoire flash eMMC de 64 Go. A noter que deux emplacements M.2. NVMe sont disponibles pour pouvoir y installer des SSD à ce format.

Au niveau de la connectique, le DXP2800 GT offre un port RJ545 à 10 Gbps, une prise HDMI, un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), deux ports USB Type A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et deux ports USB Type A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

DXP4800 GT

Le DXP4800 GT reprend les principales caractéristiques techniques du modèle précédent (processeur AMD Ryzen R2514, 8 Go de RAM, eMMC 64 Go) mais ajoute en plus deux baies supplémentaires pour disques SATA (soit 4 baies en tout)

La connectique, du DXP4800 GT se compose de deux ports RJ545 à 10 Gbps, une prise HDMI, un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), deux ports USB Type A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et deux ports USB Type A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). On trouve aussi un lecteur de carte SD (SD 3.0) accessible directement en façade de l’appareil.

Les NAS DXP2800 GT et le DXP4800 GT d’UGREEN sont disponibles dès maintenant sur Amazon. Le modèle deux baies DXP2800 GT est dispo à 459,99€ sur Amazon.fr (en cochant le coupon) tandis que le modèle quatre baies DXP4800 GT s’affiche à 589,99€ sur Amazon.fr (en cochant le coupon là encore).