La Nintendo Switch 2.01 arrivera bientôt en Europe

Nintendo va commercialiser prochainement en Europe une nouvelle version de sa Nintendo Switch 2. Cette nouvelle déclinaison sera disponible uniquement sur le vieux continent.

Nintendo va commercialiser prochainement en Europe une nouvelle version de sa Nintendo Switch 2. Cette nouvelle déclinaison sera disponible uniquement sur le vieux continent. A priori, elle ne devrait pas être proposée au Japon, aux USA ou ailleurs.

Afin d’être en conformité avec une loi européenne qui entrera en vigueur le 18 février 2027 Nintendo va être contraint de commercialiser dans les semaines qui viennent une Nintendo Switch 2 qui offrira la particularité d’être équipée d’une batterie remplaçable.

Avec cette loi, l’Union Européenne souhaite faciliter la réparation des appareils high tech équipés d’une batterie. En principe, tout à chacun pourra remplacer facilement la batterie de la Nintendo Switch 2 et des appareils tech grâce à cette loi.

A noter que les Nntendo Switch 2 avec batterie remplaçable devraient arriver prochainement en boutiques. Les consoles seront identifiables grâce à la présence des lettres « OSM » affichés sur leur boîte.