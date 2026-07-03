Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine

Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres I Have No Mouth, and I Must Scream et River City Girls 2 que vous pouvez télécharger gratuitement respectivement ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres I Have No Mouth, and I Must Scream et River City Girls 2 que vous pouvez télécharger gratuitement respectivement ici et jusqu’au 9 juillet 2026.

I Have No Mouth, and I Must Scream

Le superordinateur allié a anéanti l’humanité entière, à l’exception de cinq personnes qu’il maintient en vie et torture depuis cent neuf ans en concevant des aventures virtuelles fondées sur leurs peurs et leurs faiblesses.

River City Girls 2

River City Girls 2Les River City Girls reviennent pour la 2e manche ! Alors qu’un vieil ennemi cherche à se venger, Misako, Kyoko, Kunio et Riki (rejoints par Marian et Provie) descendent dans la rue pour une nouvelle aventure beat-’em-up bourrée de nouvelles compétences, d’ennemis, d’alliés, de lieux et plus encore ! Faites équipe en local ou coopération en ligne, faites mordre la poussière aux méchants avec de redoutables bourre-pifs, jetés combo, effets de statut élémentaires et autres techniques percutantes inédites !

 

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Sebastien 20701 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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