Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine

Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres I Have No Mouth, and I Must Scream et River City Girls 2 que vous pouvez télécharger gratuitement respectivement ici et là.

Deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres I Have No Mouth, and I Must Scream et River City Girls 2 que vous pouvez télécharger gratuitement respectivement ici et là jusqu’au 9 juillet 2026.

I Have No Mouth, and I Must Scream

Le superordinateur allié a anéanti l’humanité entière, à l’exception de cinq personnes qu’il maintient en vie et torture depuis cent neuf ans en concevant des aventures virtuelles fondées sur leurs peurs et leurs faiblesses.

River City Girls 2

River City Girls 2Les River City Girls reviennent pour la 2e manche ! Alors qu’un vieil ennemi cherche à se venger, Misako, Kyoko, Kunio et Riki (rejoints par Marian et Provie) descendent dans la rue pour une nouvelle aventure beat-’em-up bourrée de nouvelles compétences, d’ennemis, d’alliés, de lieux et plus encore ! Faites équipe en local ou coopération en ligne, faites mordre la poussière aux méchants avec de redoutables bourre-pifs, jetés combo, effets de statut élémentaires et autres techniques percutantes inédites !