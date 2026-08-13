Découvrez Caravan Sandwitch, le jeu offert cette semaine sur l’Epic Games Store

Le jeu Caravan Sandwitch est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action et d’aventure plutôt sympathique que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page pendant une semaine.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Du 13 au 20 août 2026, le jeu Caravan Sandwitch est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action et d’aventure plutôt sympathique que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page pendant une semaine.

Synopsis 

Lancez-vous à travers les vastes paysages de Caravan SandWitch, une captivante expérience narrative d’aventures et d’explorations.

Caravan SandWitch vous propose de voyager dans un monde de science-fiction inspiré des paysages provençaux. À mesure de votre progression le mystère de votre sœur disparue vous servira de guide pour découvrir la vérité.

Interagissez avec les communautés de Cigalo, aidez-les dans leurs tâches, et rencontrez de nouvelles personnes en chemin. Prenez aussi le temps d’explorer le monde, que ce soit à bord de votre van ou à pied. La vie est simple : ni combats, ni mort, et ni chronomètre. Il n’y a que vous, votre van, et lun monde à explorer.

Trailer du jeu

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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