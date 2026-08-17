Aliexpress : une nouvelle vague de codes promos vient d’arriver !

En pleine période estivale, Aliexpress lance une nouvelle vague de promos avec de nombreuses remises sur une large sélection de produits.

En pleine période estivale, Aliexpress lance une nouvelle vague de promos avec de nombreuses remises sur une large sélection de produits. Cette nouvelle opération commerciale est valable aussi bien sur les produits de mode, les accessoires, les gdgaets électroniques ou encore les produits high-tech.

Quand a lieu l’événement ?

Les promotions d’Aliexpress se déroulent du 17 au 26 août 2026 à minuit soit une dizaine de jours pour bénéficier de bons plans et de bonnes affaires. Mais attention les codes promos sont à durée limitée, une fois que certains codes auront expirés il ne sera plus possible de les utiliser.

Voilà les codes promos actuellement disponibles sur Alixpress :