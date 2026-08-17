Aliexpress : une nouvelle vague de codes promos vient d’arriver !

En pleine période estivale, Aliexpress lance une nouvelle vague de promos avec de nombreuses remises sur une large sélection de produits.

Bons Plans
par Sebastien 0

En pleine période estivale, Aliexpress lance une nouvelle vague de promos avec de nombreuses remises sur une large sélection de produits. Cette nouvelle opération commerciale est valable aussi bien sur les produits de mode, les accessoires, les gdgaets électroniques ou encore les produits high-tech.

Quand a lieu l’événement ?

Les promotions d’Aliexpress se déroulent du 17 au 26 août 2026 à minuit soit une dizaine de jours pour bénéficier de bons plans et de bonnes affaires. Mais attention les codes promos sont à durée limitée, une fois que certains codes auront expirés il ne sera plus possible de les utiliser.

Voilà les codes promos actuellement disponibles sur Alixpress :

  • 3€ dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS03 ou DSFR03
  • 6€ dès 39€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS06 ou DSFR06
  • 11€ dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS11 ou DSFR11
  • 20€ dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS20 ou DSFR20
  • 33€ dès 229€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS33 ou DSFR33
  • 50€ dès 349€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS50 ou DSFR50
  • 70€ dès 489€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS70 ou DSFR70
  • 70€ dès 489€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS70 ou DSFR70
  • 110€ dès 650€ d’achats sur Aliexpress avec le code FRNS110 ou DSFR110

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Sebastien 20734 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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