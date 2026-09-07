Nouveau record : VLC atteint désormais les 7 milliards de téléchargements

Les développeurs du célèbre programme de lecture multimédia VLC ont de quoi se réjouir… En effet, leur logiciel continue de cartonner et d’être largement utilisé à travers le monde.

Logiciels
par Sebastien 1

Les développeurs du célèbre programme de lecture multimédia VLC ont de quoi se réjouir… En effet, leur logiciel continue de cartonner et d’être largement utilisé à travers le monde.

Et pour la petite histoire : rappelons à ceux qui l’ignorent que VLC est un logiciel français. Et c’est incontestablement le logiciel français le plus utilisé au monde. 

D’ailleurs, Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN, annonce qu’un nouveau record vient d’être établi par VLC : le cap des 7 milliards de téléchargements a été atteint. Un chiffre qui s’établit tout juste vingt mois après le précédent record des 6 milliards atteint en janvier 2025.

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Sebastien 20754 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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1 commentaire
  1. Jonathan

    Bravo à JB Kempf et ces équipes pour ce très beau résultat. Et merci BHMag pour la news !

    Répondre
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