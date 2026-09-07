Nouveau record : VLC atteint désormais les 7 milliards de téléchargements

Les développeurs du célèbre programme de lecture multimédia VLC ont de quoi se réjouir… En effet, leur logiciel continue de cartonner et d’être largement utilisé à travers le monde.

Les développeurs du célèbre programme de lecture multimédia VLC ont de quoi se réjouir… En effet, leur logiciel continue de cartonner et d’être largement utilisé à travers le monde.

Et pour la petite histoire : rappelons à ceux qui l’ignorent que VLC est un logiciel français. Et c’est incontestablement le logiciel français le plus utilisé au monde.

D’ailleurs, Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN, annonce qu’un nouveau record vient d’être établi par VLC : le cap des 7 milliards de téléchargements a été atteint. Un chiffre qui s’établit tout juste vingt mois après le précédent record des 6 milliards atteint en janvier 2025.

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