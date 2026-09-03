Pourquoi Office 2024 Pro et Windows 11 Pro valent le détour à 19,99€ et 12,25€

L’offre actuelle de Godeal24 est vachement intéressante : MS Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€, tous deux sous forme de licences perpétuelles et non d’abonnements.

Dans un marché qui pousse de plus en plus vers la facturation mensuelle, on oublie facilement qu’il est toujours possible de simplement posséder son logiciel. C’est ce qui rend l’offre actuelle de Godeal24 vachement intéressante : MS Office 2024 Professional à 19,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€, tous deux sous forme de licences perpétuelles et non d’abonnements. Pour les lecteurs qui cherchent comment équiper un PC sans s’engager dans une énième dépense récurrente, cette promo mérite franchement qu’on s’y attarde.

MS Office 2024 Professional est la toute dernière suite autonome de Microsoft ; c’est l’option idéale si vous recherchez la génération actuelle d’outils sans les contraintes d’un abonnement Microsoft 365. Outre les logiciels incontournables tels que Word, Excel, PowerPoint et Outlook, l’édition Professional inclut Publisher et Access. L’ensemble de la suite bénéficie d’une interface plus épurée et d’améliorations réellement utiles, comme un traitement des données plus précis dans Excel et une aide à la rédaction plus intelligente dans Word. C’est un choix judicieux pour les freelances, les télétravailleurs et toute personne privilégiant une suite achetée une seule fois et utilisable pendant des années.

De son côté, Windows 11 Pro en est le complément idéal. Désormais mature et abouti, ce système d’exploitation a trouvé sa pleine mesure grâce à des fonctionnalités comme les dispositions d’ancrage (Snap Layouts) et les bureaux virtuels, qui facilitent le multitâche, ainsi qu’à un design discret qui ne gêne pas votre travail. Son évolution la plus marquante est l’intégration de l’IA au cœur du système : Copilot peut résumer des documents, rédiger des textes ou accéder à des paramètres sur simple demande, tandis que des outils comme la recherche assistée par IA et l’accès vocal (Voice Access) complètent l’expérience. Côté sécurité, le chiffrement BitLocker et les protections matérielles sont inclus de série.

L’intérêt de cette offre réside moins dans une réduction spectaculaire que dans un rapport qualité-prix pertinent. Les clés d’activation sont envoyées par e-mail en quelques minutes et la procédure d’activation est très simple. L’ensemble revient à moins de 35€, un investissement modeste pour une configuration parfaitement à jour et sous licence officielle.

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Godeal24 propose une livraison entièrement numérique : vos clés de licence instantanément par mail, prêtes à être activées immédiatement. Sans délais d’expédition ni installation complexe, vous profitez d’un PC plus rapide, plus sûr et sous licence officielle, le tout le temps qu’il faut pour savourer un café en terrasse.

Difficile de trouver un meilleur moment — ou un meilleur prix — pour moderniser votre équipement. Boostez votre productivité, renforcez votre sécurité et profitez de logiciels qui vous appartiennent vraiment, sans grever votre budget.

Vous pouvez contacter Godeal24 par mail via cette adresse : service@godeal24.com