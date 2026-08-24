Bon Plan : l’Apple AirTag 2 ne coûte que 19€ durant cette promotion

Durant une promotion organisée actuellement par Amazon, l’Apple AirTag 2 est disponible à prix minuscule.

Bons Plans
par Sebastien 0

Durant une promotion organisée actuellement par Amazon, l’Apple AirTag 2 est disponible à prix minuscule. C’est probablement la meilleure offre que l’on ait eu l’occasion de croiser sur ce modèle de seconde génération.

En effet, le pack de 4 AirTag 2 est en ce moment affiché à seulement 79€ sur Amazon.fr alors que le même bundle coûte pas moins de 119€ chez Apple, soit uune remise de 40€ sur le pack et un prix unitaire de 19€ seulement.

Si vous avez besoin d’un petit tracker Bluetooth pour localiser vos clés, votre sac, votre valise ou votre voiture, c’est clairement une très belle offre !

Voilà les tarifs actuels des Apple AirTag 2 sur Amazon :

– 1 AirTag 2 : 29,99€ chez Amazon.fr

– Lot de 2 AirTag 2 : 59,98€ chez Amazon.fr soit 29,99€ pièce

– Lot de 4 AirTag 2 : 79€ chez Amazon.fr soit 19,75€ pièce

L’Apple AirTag 2 s’adresse principalement possesseurs d’iPhone qui souhaitent retrouver plus facilement leurs objets du quotidien, que ce soit leur sac, leur sacoche, leur trousseau de clés, leurs véhicules (voiture, vélo, scooter, etc..). Apple commercialise son tracker aux tarifs de 35€ l’unité et 119€ le pack de 4. Avec sa promotion, Amazon casse nettement le prix du produit qui ne coûte plus que 19,75€ en l’achetant en bundle.

Quelles sont les nouveautés des AirTag 2 ?

L’AirTag 2 conserve le design et les dimensions du premier modèle. Mais Apple a amélioré la portée, la précision et le son de l’AirTag 2. Les principales nouveautés sont une puce Ultra Wideband plus récente, une localisation précise plus efficace, un haut-parleur plus puissant et l’arrivée de la fonction de localisation sur Apple Watch.

  • Portée de localisation améliorée jusqu’à 50% selon Apple, grâce à la nouvelle puce UWB.
  • Meilleure détection Bluetooth pour retrouver un objet à plus longue distance.
  • Haut-parleur 50% plus puissant
  • Localisation précise disponible sur Apple Watch.
  • Fonction de partage de l’emplacement de l’objet, utile notamment pour retrouver un bagage avec un tiers ou une compagnie aérienne.

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Sebastien 20740 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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