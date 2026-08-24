La version 3 du programme CPU-Z est disponible en téléchargement

Le programme d’informations CPU-Z continue d’évoluer, et le voici maintenant disponible en version 3

Logiciels
par Sebastien 0

Le programme d’informations CPU-Z continue d’évoluer, et le voici maintenant disponible en version 3. Pour rappel, ce petit logiciel gratuit est développé par une équipe française. Il permet de connaître tous les détails techniques de sa machine : modèle et fréquence du processeur, type de carte mère, quantité et fréquence de la RAM, type de carte graphique, etc…

CPU-Z permet aussi de bencher son ordinateur et de mesurer la vitesse de fonctionnement du processeur. D’ailleurs, CPU-Z 3 inaugure également la version 3 de CPU-Z Validator.

Comme l’explique le site officielCPU-Z Validator est un outil en ligne qui permet de valider et d’analyser la configuration matérielle ainsi que les performances de votre PC, et de les partager. Il aide également à détecter d’éventuels problèmes matériels, logiciels ou de configuration grâce à des diagnostics et des vérifications de l’état du système.

L’objectif de CPU-Z Validator 3 est d’étendre son utilité à un public plus large. Les utilisateurs avertis et les overclockers pourront toujours valider et partager les résultats de systèmes parfaitement optimisés, tandis que les utilisateurs moins expérimentés comprendront mieux leur système et les problèmes éventuels.

Dans cet objectif, la version 3 CPUZ-Z Validator est amené à évoluer. Elle ajoutera progressivement plusieurs fonctions modulaires, à commencer par une nouvelle page de statistiques et un outil d’analyse des composants conçu pour aider les utilisateurs à identifier les dysfonctionnements potentiels de leur PC. L’objectif est d’offrir un moyen simple et accessible de mettre en évidence les problèmes, incohérences ou configurations suspectes en fonction du matériel et des logiciels détectés.

La dernière version de CPU-Z porte le numéro de version 3.0.1. Elle est disponible dès maintenant sur cette page de notre rubrique Téléchargement.

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Sebastien 20740 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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