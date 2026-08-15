Bhmag souffle ses 26 ans aujourd’hui !

Aujourd’hui est une journée un peu particulière pour Bhmag puisque cela fait exactement 26 ans que le site a vu le jour.

L'actualité du site
par Sebastien 8

Aujourd’hui est une journée un peu particulière pour Bhmag puisque cela fait exactement 26 ans que le site a vu le jour. En effet, j’ai créé et lancé le site Blue-Hardware.com qui deviendra plus tard Bhmag.fr il y a pile poil 26 ans, c’était le 15 août 2000.

Depuis plus d’un quart de siècle, j’administre intégralement le site. Je m’occupe aussi bien de la partie rédactionnelle avec les actualités, les tests, les bons plans et les tutos, que de la partie technique (wordpress, hébergement, serveur, nom de domaine) et de la partie administrative (comptabilité, factures, publicités, sponsors, etc..).

Je suis quotidiennement aux commandes de Bhmag pour vous proposer du contenu informatique et high tech. C’est une aventure que je mène seul depuis de nombreuses années.

Je sais que de nombreux lecteurs me suivent depuis bien longtemps. Certains connaissent d’ailleurs le site depuis ses débuts. Rappelez-vous, c’était la belle époque où l’on parlait des graveurs CD (puis DVD) et des logiciels de gravure et de clonage. Que le temps passe vite !!

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les graveurs sont devenus de l’histoire ancienne, limite des appareils préhistoriques. Désormais, le stockage se résume essentiellement aux SSD, aux cartes mémoires, aux NAS et bien sûr au cloud. Il est bien loin le temps où l’on parlait des médias à graver pour sauvegarder ses données.

Je tiens donc à profiter de cette date anniversaire pour vous remercier toutes et tous de votre fidélité depuis toutes ces années. Ca fait vraiment plaisir de constater que certains lecteurs sont encore présents après autant de temps. Ca fait plaisir aussi de savoir que certains ont découverts le site plus récemment et viennent le consulter régulièrement.

J’espère que l’aventure Bhmag perdurera encore longtemps, même si la situation devient de plus en plus difficile pour financer un site comme celui-ci. Il faut dire que les revenus de la publicité sont en chute libre depuis un moment. Et depuis quelques mois, la crise des composants entraîne une hausse de prix considérable du matériel informatique, ce qui se répercute là aussi sur des ventes en berne et sur une baisse des revenus liés à l’affiliation (moins de commissions = moins de rentrée d’argent).

Merci à toutes et tous de m’avoir lu. 

Happy Birthday !

 

Un peu de nostalgie…

Voilà à quoi ressemblait le site à ses débuts :


en 2001


en 2002


en 2007


en 2009


en 2010


en 2011


en 2014


en 2017

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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8 commentaires
  1. Karl

    bon aniversaire et bonne continuation

    Répondre
  2. BlackP

    Joyeux anniversaire et longue vie a BHMag!

    Répondre
  3. Conrad

    Je te souhaite un joyeux anniversaire BHMag.
    Et j’espère t’en souhaiter encore plein d’autres :P

    Répondre
  4. Jonathan

    joyeux anniversaire à BHMag !

    Répondre
    1. fred

      bon anniv

  5. Fabrice

    Bon anniversaire, c’est la qu’on voit qu’on a pris un coup de vieux. mdr

    Répondre
  6. Toto

    Joyeux anniversouille !!

    J’ai dû connaître le site entre 2002 et 2007 autant dire LONGTEMPPPSSS !!

    Répondre
  7. Boul

    Force à toi SEB. Le seul site que je suis régulièrement.

    Joyeux anniversaire et longue vie a BHMAG !

    Répondre
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