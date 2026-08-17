Le boîtier Xiaomi Mi Box S chute à 36€ sur Aliexpress

Le boîtier multimédia Xiaomi Mi Box S est disponible à très bon prix durant les promos d’Aliexpress. En effet, grâce au code promo FRNS06 ou DSFR06 son prix passe de 42,71€ à 36,71€ sur Aliexpress.

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par Sebastien 0

Le boîtier multimédia Xiaomi Mi Box S est disponible à très bon prix durant les promos d’Aliexpress. En effet, grâce au code promo FRNS06 ou DSFR06 qui permet de bénéficier de 6€ de remise (dès 39€ d’achats) son prix passe actuellement de 42,71€ à 36,71€ sur Aliexpress.

La box Xiaomi Mi Box S permet de visionner sur sa TV différents services de streaming tels que : Youtube, Netflix, Prime Vidéo, Molotov, etc.. ou des vidéos stockées en local sur un disque dur ou un NAS.  De nombreux formats audio / vidéo sont supportés.

La Xiaomi Mi Box S proposée ici est le modèle de troisième génération. L’appareil embarque un processeur quad core Cortex A55 sur lequel est greffé un GPU ARM G310 V2M et 2 Go de RAM (DDR3). Pour le stockage, la box dispose de 32 Go de mémoire flash (eMMC) et cette capacité peut être étendue en connectant une clé usb, un SSD, un disque dur, etc.. 

 

 

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Sebastien 20734 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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