Lexar lance le Thor Ultra : un SSD M.2. NVMe PCI Express 5.0

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. NVMe. Celui-ci porte le nom de Thor Ultra, c’est un SSD qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Disques SSD
par Sebastien 0

LEXAR lance un nouveau SSD M.2. NVMe. Celui-ci porte le nom de Thor Ultra, c’est un SSD qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Disponible en quatre capacités de stockage : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To, le Thor Ultra offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 11.000 Mo/s en lecture et 10.000 Mo/s en écriure.

Voilà d’ailleurs le détail des différents modèles :

  • Lexar Thor Ultra 512 Go : 9.900 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriure (900K/1200K)
  • Lexar Thor Ultra 1 To : 11.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriure (1500K/1900K)
  • Lexar Thor Ultra 2 To : 11.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriure (1500K/1900K)
  • Lexar Thor Ultra 4 To : 11.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriure (1500K/1900K)

L’endurance est évaluée à 350 TBW pour le modèle de 512 Go, 750 TBW pour le SSD 1 To, 1 500 TBW pour le modèle 2 To et 3.000 TBW pour le 4 To.

Les SSD Thor Ultra de Lexar offrent un MTBF de 1,5 millions d’heures et ils sont couverts par une garantie de cinq ans. Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus.

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Sebastien 20735 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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