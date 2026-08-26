Le fabricant SANDISK étoffe sa gamme de produits de stockage déjà bien garnie avec deux nouvelles références : le SSD SANDISK NAS 600 SATA et le SSD SANDISK NAS 800 NVMe.

SanDisk lance des SSD optimisés pour les NAS : le 600 SATA et le 800 NVMe

Le fabricant SANDISK étoffe sa gamme de produits de stockage déjà bien garnie avec deux nouvelles références : le SSD SANDISK NAS 600 SATA et le SSD SANDISK NAS 800 NVMe. Ce sont tous les deux des SSD endurants prévus pour fonctionner dans un NAS.

Le constructeur indique que ces deux nouveaux produits sont « conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des environnements de stockage en réseau (NAS) modernes […] et pour offrir des performances fiables et constantes, une endurance élevée et la capacité d’évolution nécessaires aux charges de travail NAS les plus exigeantes. »

SANDISK NAS 600 SATA

Le SSD SANDISK NAS 600 SATA est un modèle au format 2,5 pouces. Il peut facilement prendre place dans n’importe quel NAS, simplement en remplacement des disques durs. Comme nom l’indique, ce SSD exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Il peut donc potentiellement être utilisé aussi dans un PC.

Le SANDISK NAS 600 SATA existe en quatre capacités de stockage : 500 Go (185,99€), 1 To (288,99€), 2 To (516,99€) et 4 To (1033,99€). Voilà leurs caractéristiques techniques :

600 SATA 500 Go : 560 Mo/s en lecture, 505 Mo/s en écriture (74K/74K iOPS)

560 Mo/s en lecture, 505 Mo/s en écriture (74K/74K iOPS) 600 SATA 1 To : 560 Mo/s en lecture, 515 Mo/s en écriture (87K/75K iOPS)

560 Mo/s en lecture, 515 Mo/s en écriture (87K/75K iOPS) 600 SATA 2 TGo : 560 Mo/s en lecture, 515 Mo/s en écriture (87K/76K iOPS)

560 Mo/s en lecture, 515 Mo/s en écriture (87K/76K iOPS) 600 SATA 4 To : 560 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture (86K/77K iOPS)

La gamme 600 SATA offre respectivement une endurance de 350 TBW, 600 TBW, 1300 TBW et 2500 TBW. Le MTTF atteint 2,25 millions d’heures.

SANDISK NAS 800 NVMe

De son côté, le SSD SANDISK NAS 800 NVMe est un modèle au format M.2. NVME 2280. Il exploite une interface PCI Express 5.0 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Pas moins de quatre variantes sont annoncées : 960 Go (319,99€), 1,92 To (578,99€), 3,84 To (1136,99€) et 7,68 To (2273,99€) Voilà leurs caractéristiques techniques :

800 NVMe 960 Go : 14900 Mo/s en lecture, 11000 Mo/s en écriture (1600K/800K iOPS)

14900 Mo/s en lecture, 11000 Mo/s en écriture (1600K/800K iOPS) 800 NVMe 1,92 To : 14900 Mo/s en lecture, 13200 Mo/s en écriture (2300K/1500K iOPS)

14900 Mo/s en lecture, 13200 Mo/s en écriture (2300K/1500K iOPS) 800 NVMe 3,84 To : 14900 Mo/s en lecture, 13200 Mo/s en écriture (2300K/2000K iOPS)

14900 Mo/s en lecture, 13200 Mo/s en écriture (2300K/2000K iOPS) 800 NVMe 7,68 To : 14900 Mo/s en lecture, 13000 Mo/s en écriture (2200K/2100K iOPS)

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD 800 NVMe offrent respectivement une endurance de 1750 TBW, 3500 TBW, 7000 TBW et 14000 TBW. Le MTTF atteint 2,25 millions d’heures.