CrystalDiskInfo détecte les contrefaçons de SSD Samsung

Depuis quelques temps, le monde du stockage est envahi de produits contrefaits. Les SSD du fabricant Samsung sont particulièrement concernés par cette vague de contrefaçons.

CrystalDiskInfo est maintenant capable de détecter les contrefaçons de SSD Samsung

Depuis quelques temps, le monde du stockage est envahi de produits contrefaits. Les SSD du fabricant Samsung sont particulièrement concernés par cette vague de contrefaçons. Il faut dire que les produits de la marque ont habituellement bonne réputation et se vendent plutôt bien.

Par conséquent, certains individus peu scrupuleux profitent de la situation actuelle (pénurie de mémoire + tarif du stockage en hausse) pour écouler de la marchandise douteuse faussement estampillée Samsung.

On a déjà eu l’occasion de parler de ces copies de SSD Samsung dans cette acualité « Attention aux arnaques : un faux SSD Samsung 1080 Pro est en circulation » parue en avril 2024, puis dans cette news « Attention aux arnaques et aux SSD contrefaits » publiée en février 2026 et enfin dans celle-ci « Attention aux contrefaçons de SSD : épisode 2 » parue en mars 2026.

Pour aider les utilisateurs à identifier correctement les SSD contrefaits, le développeur du programme d’informations CrystalDiskInfo vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle version du logiciel. Désormais, la version 9.9.0 de CrystalDiskInfo est en mesure de détecter si le SSD est ou non contrefait.

Lorsque CrystalDiskInfo identifie un faux SSD, le programme affiche automatiquement une étiquette [FAKE] devant le pseudo SSD Samsung. Cela permet aux clients et aux utilisateurs de savoir précisément si leur SSD est une vile copie ou un SSD original.

Voilà comment l’information [FAKE] apparaît dans CrystalDiskInfo

A noter que CrystalDiskInfo 9.9.0 apporte les changements suivants :

Ajout : Support de l’étiquette [FAKE] pour les SSD Samsung contrefaits

Ajout : Support du contrôleur JMicron JMS59x

Correctif : Le nouveau contrôleur JMS586 ne fonctionnait pas correctement

Amélioré : Sécurité du processus de chargement des DLL

Vous pouvez télecharger cette nouvelle version soit sur le site du développeur soit dans notre section Téléchargement.