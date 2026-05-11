MSI DATAMAG Lite 40 Gbps : un nouveau SSD portable USB4 magnétique

MSI étoffe sa gamme de SSD portable DATAMAG avec une nouvelle référence : le MSI DATAMAG Lite 40 Gbps.

Disques SSD
par Sebastien 0
MSI device with an orange brushed-metal top and a USB-C port on the front edge.

MSI étoffe sa gamme de SSD portable DATAMAG avec une nouvelle référence. Après le premier DATAMAG équipé d’un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) et un peu plus tard le DATAMAG 40 Gbps équipé d’un port USB4, voici venir chez MSI le DATAMAG Lite 40 Gbps.

Celui-ci est également équipé d’un port USB4 offrant une bande passante de 40 Gbps mais la version « Lite » se distingue par une endurance moindre et un tarif qui sera probablement plus abordable, on l’imagine. Autre détail également : la partie supérieure du boîtier en aluminium est de couleur orange.

Le DATAMAG Lite 40 Gbps est un SSD portable qui mesure 66 mm de long x 66 mm de large x 13 mm d’épaisseur et pèse 85 grammes. Sa coque magnétique permet de le fixer au dos d’un ordinateur ou d’un smartphone. Le stockage est d’ailleurs compatible  avec l’enregistrement Pro RES des iPhone.

Orange iPhone with a square octagonal wireless charger attached to the back, showing the camera bump above. MSI DATAMAG Lite 40 Gbps : un nouveau SSD USB4 magnétique

Le SSD est animé par un contrôleur Phison PS2251-21 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Pas moins de trois capacités sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To. Le fabricant annonce les taux de transferts suivants :

  • DATAMAG Lite 40 Gbps 1 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture
  • DATAMAG Lite 40 Gbps 2 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture
  • DATAMAG Lite 40 Gbps 4 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

L’endurance du MSI DATAMAG Lite 40 Gbps est par contre nettement inférieure à celle du DATAMAG 40 Gb/s puisque le nouveau SSD offre respectivement une endurance de 324 TBW, 649 TBW et 1297 TBW pour les modèles 1, 2 et 4 To là où le modèle atteignait 750 TBW, 1500 TBW et 3000 TBW.

A noter enfin que le DATAMAG Lite 40 Gbps est annoncé avec une garantie cinq ans. Son prix n’est pas connu pour le moment.

Orange hexagonal MSI portable SSD next to its white packaging box labeled 'Datamag Lite 40Gbps Magnetic Portable SSD' MSI DATAMAG Lite 40 Gbps : un nouveau SSD USB4 magnétique

Source MSI

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Sebastien 20639 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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