L’entreprise SK Hynix a commencé à livrer son nouveau SSD : le PQC21. Ce SSD compact offre la particularité d’exploiter de la mémoire NAND Flash QLC à 321 couches.

SK Hynix lance le PQC21 : un SSD en NAND Flash QLC à 321 couches

L’entreprise SK Hynix a commencé à livrer son nouveau SSD : le PQC21. Ce SSD compact offre la particularité d’exploiter de la mémoire NAND Flash QLC à 321 couches.

D’après SK Hynix « Cette solution de stockage nouvelle génération offre une capacité, des performances et une efficacité énergétique élevées, répondant ainsi à la demande croissante de stockage performant dans les environnements PC IA. »

Le SSD PQC21 est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Chaque modèle embarque une technologie de cache SLC afin d’offrir des performances de lecture et d’écriture rapides.

Dès ce mois ci, les premiers exemplaires de ce nouveau SSD seront livrés à Dell afin d’intégrer les machines du constructeur.