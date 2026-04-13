SK Hynix lance le PQC21 : un SSD en NAND Flash QLC à 321 couches

L’entreprise SK Hynix a commencé à livrer son nouveau SSD : le PQC21. Ce SSD compact offre la particularité d’exploiter de la mémoire NAND Flash QLC à 321 couches.

Disques SSD
par Sebastien 0

L’entreprise SK Hynix a commencé à livrer son nouveau SSD : le PQC21. Ce SSD compact offre la particularité d’exploiter de la mémoire NAND Flash QLC à 321 couches.

D’après SK Hynix « Cette solution de stockage nouvelle génération offre une capacité, des performances et une efficacité énergétique élevées, répondant ainsi à la demande croissante de stockage performant dans les environnements PC IA. »

Le SSD PQC21 est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Chaque modèle embarque une technologie de cache SLC afin d’offrir des performances de lecture et d’écriture rapides.

Dès ce mois ci, les premiers exemplaires de ce nouveau SSD seront livrés à Dell afin d’intégrer les machines du constructeur.

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Sebastien 20605 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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