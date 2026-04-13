Durant une semaine, Aliexpress vous offre de 2€ à 60€ de réduction

Du 13 au 19 avril à minuit, le site Aliexpress propose de nombreux produits à prix réduits durant ses promotions du printemps.

Bons Plans
par Sebastien 0

Du 13 au 19 avril à minuit, le site Aliexpress propose de nombreux produits à prix réduits durant ses promotions du printemps. L’enseigne chinoise profite également de cet événement pour offrir une flopée de codes promos afin de vous aider durant vos achats.

Les différents codes promos sont utilisables sur une ribambelle de produits, que ce soit des composants informatiques, du matériel High Tech, des PC, des mini pc, des tablettes, des gadgets, des fringues ou autres… Libre à vous de choisir ce que vous désirez…

Voilà la liste des codes disponibles :

  • 2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR02 ou FRSF02
  • 4€ dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR04 ou FRSF04
  • 7€ dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR07 ou FRSF07
  • 10€ dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR10 ou FRSF10
  • 15€ dès 109€ d’achats sur Aliexpress avec le code SFFR15 ou FRSF15
  • 20€ dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR20 ou FRSF20
  • 30€ dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR30 ou FRSF30
  • 45€ dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR45 ou FRSF45
  • 60€ dès 499€ d’achats sur Aliexpress avec le code SRFR60 ou FRSF60

Durant une semaine, Aliexpress offre 2€ à 60€ de réduction

AliExpress est une plateforme d’achat en ligne largement connue pour ses prix attractifs, son énorme catalogue et sa présence internationale. Elle permet aux particuliers d’acheter directement auprès de vendeurs, souvent basés en Chine, avec une grande variété de produits allant de l’électronique à la mode, en passant par la maison, les accessoires et les loisirs.

AliExpress est un marketplace. Contrairement à une boutique classique, elle ne vend pas elle-même tous les produits. En effet, elle se contente de mettre en relation des vendeurs tiers et des acheteurs du monde entier. Le principal atout d’AliExpress, c’est le prix. On y trouve souvent des produits à des tarifs très compétitifs, ce qui en fait une plateforme populaire pour les bonnes affaires, les accessoires peu coûteux et certains produits difficiles à trouver ailleurs. 

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Sebastien 20605 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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