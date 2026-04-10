QNAP QSW-M7230-2X4F24T : un switch réseau 100 GbE

QNAP agrandit sa gamme de switchs réseau avec un nouvel appareil qui porte le nom de QSW-M7230-2X4F24T. Le switch permet de mettre en place un réseau 100 GbE.

QNAP agrandit sa gamme de switchs réseau avec un nouvel appareil qui porte le nom de QSW-M7230-2X4F24T. On ne peut pas dire que ce soit un switch réseau grand public tant le nombre de connecteurs est important. Il s’agit plutôt d’un switch à destination des entreprises qui souhaitent une connexion rapide. Et pour cause : le switch permet de mettre en place un réseau 100 GbE.

Le QSW-M7230-2X4F24T réunit deux ports QSFP28 100 GbE, quatre ports SFP28 25 GbE et vingt-quatre ports RJ45 10 GbE sur une seule plateforme. Cette conception multi-débits permet aux entreprises de déployer du 25 GbE ou du 100 GbE là où les performances sont les plus critiques, tout en conservant l’infrastructure 10 GbE existante.

« En combinant les connectivités 100 GbE, 25 GbE et 10 GbE à haute densité dans un format 1U, le QSW-M7230-2X4F24T offre une flexibilité et une rentabilité exceptionnelles dans sa catégorie », a déclaré Ronald Hsu, Chef de Produit chez QNAP. « C’est une solution idéale pour les entreprises qui recherchent une voie pratique vers le 100 GbE sans compromettre leurs investissements actuels ni leur évolutivité future. »

D’après le fabricant, le QSW-M7230-2X4F24T prend en charge la connectivité multi-débits 10G/25G/100G et offre une capacité de commutation sans blocage de 1 080 Gbps afin de garantir un acheminement à vitesse filaire même en cas de charges de travail importantes.

Voilà les caractéristiques du switch QNAP QSW-M7230-2X4F24T