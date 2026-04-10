QNAP QSW-M7230-2X4F24T : un switch réseau 100 GbE pour les entreprises

QNAP agrandit sa gamme de switchs réseau avec un nouvel appareil qui porte le nom de QSW-M7230-2X4F24T. Le switch permet de mettre en place un réseau 100 GbE.

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par Sebastien 0

QNAP agrandit sa gamme de switchs réseau avec un nouvel appareil qui porte le nom de QSW-M7230-2X4F24T. On ne peut pas dire que ce soit un switch réseau grand public tant le nombre de connecteurs est important. Il s’agit plutôt d’un switch à destination des entreprises qui souhaitent une connexion rapide. Et pour cause : le switch permet de mettre en place un réseau 100 GbE.

Le QSW-M7230-2X4F24T réunit deux ports QSFP28 100 GbE, quatre ports SFP28 25 GbE et vingt-quatre ports RJ45 10 GbE sur une seule plateforme. Cette conception multi-débits permet aux entreprises de déployer du 25 GbE ou du 100 GbE là où les performances sont les plus critiques, tout en conservant l’infrastructure 10 GbE existante.

QNAP QSW-M7230-2X4F24T : un switch réseau 100 GbE

« En combinant les connectivités 100 GbE, 25 GbE et 10 GbE à haute densité dans un format 1U, le QSW-M7230-2X4F24T offre une flexibilité et une rentabilité exceptionnelles dans sa catégorie », a déclaré Ronald Hsu, Chef de Produit chez QNAP. « C’est une solution idéale pour les entreprises qui recherchent une voie pratique vers le 100 GbE sans compromettre leurs investissements actuels ni leur évolutivité future. »

D’après le fabricant, le QSW-M7230-2X4F24T prend en charge la connectivité multi-débits 10G/25G/100G et offre une capacité de commutation sans blocage de 1 080 Gbps afin de garantir un acheminement à vitesse filaire même en cas de charges de travail importantes.

Voilà les caractéristiques du switch QNAP QSW-M7230-2X4F24T

  • Type de gestion Géré via interface Web
  • Nombre de ports 30
  • 100GbE QSFP28 2
  • 25GbE SFP28 4
  • 10GbE BASE-T (RJ45) 24 (10G/5G/2,5G/1G/100M)
  • Port de gestion 1 x 1GbE RJ45
  • Bloc d’alimentation interne
  • Débit total sans blocage 540Gbps
  • Capacité de commutation 1080Gbps
  • Interface de gestion Web
  • Console RJ45
  • Facteur de forme Monté en rack
  • Témoins lumineux Par port : Vitesse/Lien/Activité
  • Garantie 2 ans
Source Qnap

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Sebastien 20603 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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