ASUSTOR dévoile le ASW209X : un switch avec 9 ports

Le fabricant ASUSTOR vient d’ajouter un nouvel appareil à son catalogue. Cette fois, il ne s’agit pas d’un NAS mais d’un nouveau switch réseau qui porte le nom de Switch’nstor 9 Gen2 ASW209X. Ce switch propose 9 ports (comme son nom le laisse supposer) : huit ports sont des ports RJ45 à 2,5 Gbps tandis que le dernier est un port SFP+ à 10 Gbps.

Evidemment pour profiter de tels débits sur son réseau, il faudra avoir à disposition tout le matériel capable de prendre en charge ce niveau de vitesses. Le fabricant préconise d’utilise le port SFP+ à 10 Gbps pour y connecter un NAS ASUSTOR compatible 10 Gbps afin de partager les données à pleine vitesse (2,5 Gbps) entre quatre clients.

Non seulement jusqu’à quatre clients peuvent bénéficier de performances Ethernet 2,5 Gigabit en connectant un NAS ASUSTOR Ethernet 10 Gigabit au switch, mais la flexibilité des ports Ethernet 2,5 Gigabit permet également à huit clients de se connecter à des performances supérieures au Gigabit pour une efficacité maximale. En plus des vitesses élevées, le Switch’nstor 9 Gen2 dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques comme sa capacité à être monté sur un mur, sa conception sans ventilateur garantit le silence et sa consommation d’énergie de 12 Wh garantit des économies à long terme, ce qui rend le Switch’nstor 9 Gen2 particulièrement adapté à la collaboration en équipe, au divertissement à domicile, aux petites entreprises et aux familles.