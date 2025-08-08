Un nouveau switch réseau chez QNAP avec 8 ports RJ45 10 Gbps

Le fabricant QNAP annonce la sortie ce jour d’un nouveau switch réseau : le QSW-L3208-2C6T. Il s’agit d’un switch « Lite Managed » qui dispose de 8 ports RJ45.

Plus précisément : 6 ports RJ45 10 GbE Multi-Gig et 2 ports combo SFP+/RJ45 10 GbE Multi-Gig. Cela signifie que le switch est compatible 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps et 10 Gbps.

Ce switch Lite Managed n’est pas aussi complet qu’un « vrai » switch manageable mais il offre des fonctionnalités qui devraient satisfaire à la plupart des utilisations. En effet, il offre tout de même des fonctionnalités comme LACP, VLAN, QoS, mise en miroir des ports ou encore un contrôle facile du traffic, et la segmentation de la bande passante. D’après QNAP ce type d’appareils pourraient être suffisants pour les PME, les petits commerces et les utilisateurs qui disposent d’une multitude d’appareils.

« Nous avons noté que nombres de créateurs et de PME exigent des réseaux stables et à grande vitesse sans la complexité de la gestion complète de la couche 2 », a déclaré Ronald Hsu, Chef de produit pour QNAP, et a ajouté « le QSW-L3208-2C6T est notre premier switch Lite-managed, qui offre juste ce qu’il faut en matière de gestion pour optimiser les performances et faciliter le dépannage, avec un minimum de configuration.”

Le switch QSW-L3208-2C6T mesure 44 x 210 x 160 mm et pèse 1,29 kilos. Il sera commercialisé prochainement en Europe. Couvert par une garantie de cinq ans, il est annoncé au tarif de 510€.

Voilà la liste des fonctionnalités du QSW-L3208-2C6T annoncées par le fabricant :