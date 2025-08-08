Un nouveau switch réseau chez QNAP avec 8 ports RJ45 10 Gbps

Un nouveau switch réseau chez QNAP avec 8 ports RJ45 à 10 Gbps
Le fabricant QNAP annonce la sortie ce jour d’un nouveau switch réseau : le QSW-L3208-2C6T. Il s’agit d’un switch « Lite Managed » qui dispose de 8 ports RJ45.
Le fabricant QNAP annonce la sortie ce jour d’un nouveau switch réseau : le QSW-L3208-2C6T. Il s’agit d’un switch « Lite Managed » qui dispose de 8 ports RJ45. Plus précisément : 6 ports RJ45 10 GbE Multi-Gig et 2 ports combo SFP+/RJ45 10 GbE Multi-Gig. Cela signifie que le switch est compatible 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps et 10 Gbps.
Ce switch Lite Managed n’est pas aussi complet qu’un « vrai » switch manageable mais il offre des fonctionnalités qui devraient satisfaire à la plupart des utilisations. En effet, il offre tout de même des fonctionnalités comme LACP, VLAN, QoS, mise en miroir des ports ou encore un contrôle facile du traffic, et la segmentation de la bande passante. D’après QNAP ce type d’appareils pourraient être suffisants pour les PME, les petits commerces et les utilisateurs qui disposent d’une multitude d’appareils.
« Nous avons noté que nombres de créateurs et de PME exigent des réseaux stables et à grande vitesse sans la complexité de la gestion complète de la couche 2 », a déclaré Ronald Hsu, Chef de produit pour QNAP, et a ajouté « le QSW-L3208-2C6T est notre premier switch Lite-managed, qui offre juste ce qu’il faut en matière de gestion pour optimiser les performances et faciliter le dépannage, avec un minimum de configuration.”
Le switch QSW-L3208-2C6T mesure 44 x 210 x 160 mm et pèse 1,29 kilos. Il sera commercialisé prochainement en Europe. Couvert par une garantie de cinq ans, il est annoncé au tarif de 510€.
Voilà la liste des fonctionnalités du QSW-L3208-2C6T annoncées par le fabricant :
- Transmission à grande vitesse 10 GbE complète : Dispose de huit ports 10 GbE complets avec une capacité de commutation totale de 160 Gbps. Six ports RJ45 prennent en charge Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M), fournissant des performances 10GbE stables lorsqu’ils sont utilisés avec des câbles Cat 6a (ou supérieurs) – l’idéal pour les tâches à large bande passante comme le montage vidéo et la sauvegarde.
- Ports combo flexibles : 2 ports combo SFP+/RJ45, avec ports SFP+ rétro-compatibles avec modules SFP 1G. Connectez facilement des dispositifs en fibre et en cuivre pour plus de flexibilité dans différents environnements.
- LACP : Agrégez jusqu’à 40 Gbit/s de bande passante, idéal lorsqu’il est utilisé avec NAS de QNAP pour Port Trunking ou SMB Multicanal permettant d’améliorer notablement les performances de sauvegarde et de transfert de média.
- QoS : Pré-optimisé pour les scénarios de VoIP, de streaming et de sauvegarde. Configuration facile ce qui permet le déploiement plus rapide et plus simple.
- VLAN pour une segmentation sécurisée : Configurez rapidement les VLAN avec QSS de façon à isoler le trafic et à améliorer la sécurité du réseau avec une configuration minimum.
- Prise en charge des Jumbo frames : Prend en charge les Jumbo frames jusqu’à 12000 octets – supérieur aux modèles similaires – améliorant les transferts de gros fichiers et la stabilité du NAS.
- IGMP Snooping pour une multidiffusion plus fluide : Gestion efficace du trafic multi-flux entre NAS et NVR, assurant des performances fluides de surveillance et de lecture multimédia.
- QNAP Switch System (QSS) avec Qfinder Pro : Découvrez, configurez et gérez aisément le QSW-L3208-2C6T. Prend en charge les mises à jour du firmware en ligne pour une maintenance sans effort.
- Design compact pour bureau : Format réduit avec refroidissement actif par ventilateur – idéal pour les studios créatifs ou une installation sur un bureau en environnement professionnel.