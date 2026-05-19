Addlink lance un nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : le G57. Celui-ci succède au G55 lancé deux ans plus tôt. Il s’agit d’un SSD que le fabricant destine en priorité aux stations de travail et aux gamers.

Addlink lance le SSD G57 qui offre un débit de 14.000 Mo/s

Addlink lance un nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : le G57. Celui-ci succède au G55 lancé deux ans plus tôt. Il s’agit d’un SSD que le fabricant destine en priorité aux stations de travail et aux gamers.

Le SSD est équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D de type TLC. Il est animé par un contrôleur PCIe 5.0 gravé en 6 nm

Le G557 se décline en trois versions : 1 To, 2 To et 4 To, et il offre des débits de 14.000 Mo/s en lecture et 14.000 Mo/s en écriture.

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heure, le G57 est couvert par une garantie de 5 ans.

Et avec dissipateur thermique….

A noter qu’il existe également le G57H. Ce modèle est équipé cette fois d’un dissipateur thermique pour garder le SSD au frais.