Addlink lance le SSD G57 qui offre un débit de 14.000 Mo/s

Addlink lance un nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : le G57. Celui-ci succède au G55 lancé deux ans plus tôt. Il s’agit d’un SSD que le fabricant destine en priorité aux stations de travail et aux gamers.

Disques SSD
par Sebastien 0
Two 4TB addlink M.2 PCIe SSDs with red and yellow logos stand upright in a high-tech server environment.

Addlink lance un nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : le G57. Celui-ci succède au G55 lancé deux ans plus tôt. Il s’agit d’un SSD que le fabricant destine en priorité aux stations de travail et aux gamers.

Le SSD est équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D de type TLC. Il est animé par un contrôleur PCIe 5.0 gravé en 6 nm

Le G557 se décline en trois versions : 1 To, 2 To et 4 To, et il offre des débits de  14.000 Mo/s en lecture et 14.000 Mo/s en écriture.

Specification table for Addlink G57 NVMe SSD showing brand, model, interface, speeds, capacity, form factor, and compatibility. Addlink lance le SSD G57 qui offre un débit de 14.000 Mo/s

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heure, le G57 est couvert par une garantie de 5 ans.

Et avec dissipateur thermique….

A noter qu’il existe également le G57H. Ce modèle est équipé cette fois d’un dissipateur thermique pour garder le SSD au frais.

RAM memory module with teal cooling fins/sink and gold connector edge. Addlink lance le SSD G57 qui offre un débit de 14.000 Mo/s

 

Source Addlink

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Sebastien 20648 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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