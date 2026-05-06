Micron lance le SSD Micron 6600 ION qui offre jusqu’à 245 To de stockage

Kingston a lancé la semaine dernière un SSD de 30,72 To à destination des datacenters et des serveurs cloud. Et bien aujourd’hui Micron lui vole la vedette et annonce carrément la sortie d’un SSD énorme offrant une capacité de 245,76 To.

Disques SSD
par Sebastien 0
Three Micron 6600 ION NVMe SSDs in black housings, shown from front and side angles to highlight different sizes.—informative image for data storage hardware

Kingston a lancé la semaine dernière un SSD de 30,72 To à destination des datacenters et des serveurs cloud. Et bien aujourd’hui Micron lui vole la vedette et annonce carrément la sortie d’un SSD énorme offrant une capacité de 245,76 To.

Le nouveau venu porte le nom de Micron 6600 ION, il succède au Micron 6550 ION, qui existe jusqu’à 61,44 To de stockage et au Micron 9650 est dispo jusqu’à 30,72 To de capacité.

Comme les autres modèles, le Micron 6600 ION est un SSD au format U.2. Il se destine avant tout au cloud et aux datacenters. Nul doute que les serveurs IA apprécieront une telle capacité de stockage. Le Micron 6600 exploite une interface PCI Express 5.0 4x et embarque de la mémoire NAND Flash QLC de 9ème génération. Le SSD existe également aux formats E3.L et E3S.

Micron décline le Micron 6600 ION en quatre capacités de stockage : 30,72 To, 61,44 To, 122,88 To et 245,76 To. Le SSD est plutôt véloce en lecture puisque ses débits peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture, par contre en écriture ça n’est pas la même histoire puisque le SSD promet au maximum 3.000 Mo/s en écriture.

Au niveau des débits en lecture – écriture aléatoires le fabricant indique 2.000k iOPS en lecture 4K et jusqu’à 42K en écriture 4K.

Volài ses spécifications complètes :

Specification table for Micron 6600 ION SSD showing capacity options, performance metrics, power, and attributes. Micron lance le SSD Micron 6600 ION avec 245 To de stockage

Source Micron

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Sebastien 20631 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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