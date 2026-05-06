Kingston a lancé la semaine dernière un SSD de 30,72 To à destination des datacenters et des serveurs cloud. Et bien aujourd’hui Micron lui vole la vedette et annonce carrément la sortie d’un SSD énorme offrant une capacité de 245,76 To.

Kingston a lancé la semaine dernière un SSD de 30,72 To à destination des datacenters et des serveurs cloud. Et bien aujourd’hui Micron lui vole la vedette et annonce carrément la sortie d’un SSD énorme offrant une capacité de 245,76 To.

Le nouveau venu porte le nom de Micron 6600 ION, il succède au Micron 6550 ION, qui existe jusqu’à 61,44 To de stockage et au Micron 9650 est dispo jusqu’à 30,72 To de capacité.

Comme les autres modèles, le Micron 6600 ION est un SSD au format U.2. Il se destine avant tout au cloud et aux datacenters. Nul doute que les serveurs IA apprécieront une telle capacité de stockage. Le Micron 6600 exploite une interface PCI Express 5.0 4x et embarque de la mémoire NAND Flash QLC de 9ème génération. Le SSD existe également aux formats E3.L et E3S.

Micron décline le Micron 6600 ION en quatre capacités de stockage : 30,72 To, 61,44 To, 122,88 To et 245,76 To. Le SSD est plutôt véloce en lecture puisque ses débits peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture, par contre en écriture ça n’est pas la même histoire puisque le SSD promet au maximum 3.000 Mo/s en écriture.

Au niveau des débits en lecture – écriture aléatoires le fabricant indique 2.000k iOPS en lecture 4K et jusqu’à 42K en écriture 4K.

Volài ses spécifications complètes :