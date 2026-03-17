De la mémoire HBM4 36 Go 12H et un SSD PCIe 6.0 chez Micron

Micron annonce voir démarré la production en série de sa mémoire HBM4 36 Go 12H au cours du premier trimestre 2026. Cette mémoire est spécialement conçue pour équiper la plateforme Vera Rubin de NVIDIA prévue et optimisée pour l’IA.

Micron annonce voir démarré la production en série de sa mémoire HBM4 36 Go 12H au cours du premier trimestre 2026. Cette mémoire est spécialement conçue pour équiper la plateforme Vera Rubin de NVIDIA prévue et optimisée pour l’IA.

Ce nouveau type de mémoire offre une vitesse de plus de 11 Gb/s, soit une bande passante supérieure à 2,8 To/s. Cela représente une bande passante 2,3 fois supérieure et une efficacité énergétique améliorée de plus de 20% par rapport à la mémoire HBM3E.

Le constructeur ne compte pas en rester là… En effet, Micron a aussi fait démonstration de mémoire HBM4 48 Go 16H. Des premiers exemplaires ont même été livrés à certains de ses plus gros clients. Cette avancée représente une augmentation de 33% de la capacité par puce HBM par rapport à l’offre HBM4 36 Go 12H.

« La prochaine ère de l’IA sera marquée par des plateformes étroitement intégrées, fruits d’innovations d’ingénierie conjointes au sein de l’écosystème. Notre étroite collaboration avec NVIDIA garantit que la puissance de calcul et la mémoire sont conçues pour évoluer de concert dès le départ », a déclaré Sumit Sadana, vice-président exécutif et directeur commercial de Micron Technology. « Au cœur de cette solution se trouve la mémoire HBM4 de Micron, véritable moteur de l’IA, offrant une bande passante, une capacité et une efficacité énergétique sans précédent. Avec la mémoire HBM4 36 Go 12H, ainsi que les premiers SSD SOCAM M2 et Gen6 du secteur désormais produits en grande série, la mémoire et le stockage de Micron constituent un socle essentiel qui libère tout le potentiel de l’IA de nouvelle génération. »

A noter que Micron est la première entreprise à produire en série un SSD PCI Express 6.0 destiné aux datacenters : le Micron 9650 dont on a déjà eu l’occasion de parler dans cette actualité le mois dernier.

Le Micron 9650 est optimisé pour l’efficacité énergétique et les environnements à refroidissement liquide. Il offre un accès aux données à vitesse élevée tout en maintenant une faible latence.

Le SSD PCIe 6.0 Micron 9650 offre des débits de 28.000 Mo/s en lecture et de 14.000 Mo/s en écriture. et il propose jusqu’à 5,5 millions d’iOPS et 900.000 iOPS en lecture-écriture 4K.