Battlefield 6 : mise àjour 12.2.2.0 et essai gratuit 7 jours

La mise à jour 12.2.2.0 du jeu Battlefield 6 est maintenant disponible en téléchargement. Celle-ci apporte une impressionnante liste de nouveautés, de modifications et de correctifs en tous genres.

Battlefield 6 : mise à jour 12.2.2.0 et essai gratuit pendant une semaine

La mise à jour 12.2.2.0 du jeu Battlefield 6 est maintenant disponible en téléchargement. Celle-ci apporte une impressionnante liste de nouveautés, de modifications et de correctifs en tous genres.

A noter que parallèlement à la sortie de cette mise à niveau, Electronics Arts annonce que Battlefield 6 est jouable gratuitement pour tout le monde entre le 17 et le 24 mars. Pratique pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de tester la jouabilité de ce titre.

Améliorations du gameplay des véhicules : ajout d’une fonctionnalité permettant de « remettre à l’endroit » les véhicules de transport légers renversés, amélioration de la stabilité des hélicoptères à l’atterrissage, optimisation du comportement de la caméra des véhicules, augmentation de la puissance de freinage des chars et amélioration de la capacité de survie des UH-79 en multijoueur.

ajout d’une fonctionnalité permettant de « remettre à l’endroit » les véhicules de transport légers renversés, amélioration de la stabilité des hélicoptères à l’atterrissage, optimisation du comportement de la caméra des véhicules, augmentation de la puissance de freinage des chars et amélioration de la capacité de survie des UH-79 en multijoueur. Mises à jour des gadgets et du mortier portatif : extension des règles de déploiement du mortier portatif dans les zones du QG, amélioration de la visibilité de la minicarte et de l’efficacité des frappes directes, et introduction de nouvelles limites pour les mines antichars et de nouvelles règles de disparition pour un meilleur équilibre sur le champ de bataille.

extension des règles de déploiement du mortier portatif dans les zones du QG, amélioration de la visibilité de la minicarte et de l’efficacité des frappes directes, et introduction de nouvelles limites pour les mines antichars et de nouvelles règles de disparition pour un meilleur équilibre sur le champ de bataille. Améliorations de l’utilisation des véhicules et du comportement de l’IA : extension de l’utilisation des véhicules par l’IA aux motos et aux hélicoptères de reconnaissance, amélioration de la reconnaissance sur les cartes Contamination et Eastwood, optimisation des priorités de combat, et amélioration de l’utilisation des fusées des hélicoptères et de la maniabilité des véhicules antiaériens.

extension de l’utilisation des véhicules par l’IA aux motos et aux hélicoptères de reconnaissance, amélioration de la reconnaissance sur les cartes Contamination et Eastwood, optimisation des priorités de combat, et amélioration de l’utilisation des fusées des hélicoptères et de la maniabilité des véhicules antiaériens. Correctifs liés aux cartes et aux modes : correction de plusieurs abus, de problèmes de logique d’apparition, de bugs de déplacement et de problèmes d’état non valides pour Vallée de Mirak, Siège du Caire, Eastwood et Contamination.

correction de plusieurs abus, de problèmes de logique d’apparition, de bugs de déplacement et de problèmes d’état non valides pour Vallée de Mirak, Siège du Caire, Eastwood et Contamination. Progression et fiabilité du Passe de combat : réglage global de la cohérence de la progression via la correction des paliers du Passe de combat, du calcul des jetons, des récompenses de fin de manche, du suivi des distinctions, des divergences dans les critères de défi et des incohérences dans les statistiques.

réglage global de la cohérence de la progression via la correction des paliers du Passe de combat, du calcul des jetons, des récompenses de fin de manche, du suivi des distinctions, des divergences dans les critères de défi et des incohérences dans les statistiques. Améliorations du front-end, de l’IU et de l’ATH : amélioration de la hiérarchisation des menaces, des signalements, de la clarté de l’état « à terre », de la navigation dans le profil, de la présentation de l’équipement, et correction de nombreuses incohérences visuelles relatives au Passe de combat, aux défis et aux menus.

amélioration de la hiérarchisation des menaces, des signalements, de la clarté de l’état « à terre », de la navigation dans le profil, de la présentation de l’équipement, et correction de nombreuses incohérences visuelles relatives au Passe de combat, aux défis et aux menus. Mise à jour des compositions d’escouade et du rendu audio : ajout des Commandos de la Stryge avec quatre prestations vocales uniques, amélioration de la clarté et de la spatialisation des bruits de pas, optimisation de l’équilibre entre les véhicules et les avions, et ajout de nouvelles options de personnalisation de la largeur stéréo.

MODIFICATIONS

JOUABILITÉ :

Les joueurs et les joueuses peuvent désormais changer de posture plus tôt pendant l’animation « traîner et réanimer », et la réactivité de l’animation a été améliorée.

Correction d’un problème qui empêchait de lancer certains didacticiels d’initiation, même lorsque les critères étaient remplis.

Correction d’un problème qui empêchait de déclencher la distinction « Élimination par débris », même lorsque les conditions étaient réunies.

Amélioration de l’alignement des animations de corps-à-corps pour des transitions plus fluides.

Amélioration de l’alignement du bras en vue à la première personne lorsque vous rampez et lancez des gadgets à deux mains.

Amélioration des animations de franchissement d’obstacles de taille moyenne en vue à la première personne, et optimisation de l’intégration au déplacement.

Amélioration de la réactivité au corps-à-corps pour que les mains ne soient plus décalées lors des animations à la première personne.

Amélioration du flux de gestion des escouades afin que la création d’une escouade en fin de manche ne renvoie plus l’ensemble du groupe vers l’interface.

Amélioration du flux de didacticiel afin que le didacticiel du sprint accroupi se lance correctement une fois les critères remplis.

Les personnes qui utilisent un mortier peuvent désormais être écrasées par des véhicules aériens.

Les effets haptiques Razer persistaient après l’interruption du changement d’arme lors du rechargement.

Correction d’un problème qui empêchait une attaque au corps-à-corps de se déclencher lorsque vous appuyiez simultanément sur le zoom.

Correction d’un problème qui faisait que le fait d’accéder à une échelle située au-dessus de vous pouvait vous projeter sur le côté.

Correction d’un problème qui faisait que le reflet de la lunette pouvait ne pas s’afficher à longue distance lorsque vous visiez un sniper ennemi.

Correction d’un problème qui faisait que sprinter pour franchir une protection déployable placée près d’un véhicule pouvait lancer le soldat de manière inattendue.

Correction d’un problème qui empêchait d’appliquer les effets de la capacité Ralliement de la classe Assaut.

Correction d’un problème qui faisait que la caméra pouvait rester suspendue dans les airs lors d’une réanimation immédiate après l’explosion d’un véhicule.

Correction d’un problème qui empêchait le réticule d’apparaître lorsque vous sprintiez et tiriez avec un pistolet-mitrailleur équipé d’une butée de main.

Correction d’un problème qui pouvait rendre la position à la première personne statique lors d’un plongeon de combat avec une grenade à la main.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher le parachute d’apparaître lorsqu’il est déployé après avoit quitté un avion.

Correction d’un problème qui vous faisait subir des dégâts de feu à une distance supérieure à celle qui était indiquée.

Correction d’un problème qui faisait que le soldat pouvait voler de manière incontrôlable lorsqu’il essayait d’accéder à une échelle après un plongeon de combat.

Correction d’un problème qui faisait que le soldat pouvait involontairement glisser s’il était réanimé pendant l’animation de mort.

Correction d’un problème qui empêchait parfois les messages du chat textuel d’apparaître dans le champ de saisie.

Correction d’un problème qui faisait que le franchissement des fenêtres des bus pouvait propulser le soldat dans les airs.

Correction de problèmes d’affichage du corps en vue à la première personne lors des atterrissages en parachute et sur les tyroliennes.

La visée uniforme ignore désormais les légers décalages du champ de vision causés par les tirs, et calcule maintenant la sensibilité uniquement en fonction du niveau de zoom afin d’améliorer la cohérence.

Ajustement du mouvement des armes lorsque vous marchez en zoomant, afin d’ajouter une dimension physique en fonction des archétypes d’armes. Le mouvement s’adapte désormais sans entraîner de déviation du réticule par rapport au centre de la caméra, et dépend clairement des accessoires affectant la dispersion.

Améliorations de l’enregistrement des coups et de la mise en réseau

Optimisations de la mise en réseau afin d’améliorer l’efficacité de la transmission des données relatives aux balles.

Amélioration de la fiabilité du « décalage temps » afin de réduire les cas de mort à couvert et d’enregistrement incohérent des coups, en particulier dans des conditions réseau ou système instables.

Augmentation du nombre d’événements de dégâts traités par mise à jour du réseau afin d’améliorer la cohérence de l’enregistrement des coups.

Augmentation de la fenêtre d’interpolation du « décalage temps » pour une prédiction plus précise et plus stable des déplacements.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un retard dans l’affichage des effets de dégâts mortels, améliorant ainsi le délai du feedback des éliminations.

Mise à jour de Netgraph pour afficher les rejets de balles valides du serveur sous la forme de carrés rouges au lieu de croix, pour des diagnostics plus clairs.

VÉHICULES :

Ajout d’une fonctionnalité permettant de « remettre à l’endroit » les véhicules de transport légers renversés. Les commandes de pilotage appliquent désormais une force de rotation au véhicule, ce qui lui permet de se retourner et de continuer à avancer.

Ajout des motos tout-terrain M1030-M1 et TM/O 450.

Correction d’autocollants manquants pour l’hélicoptère de reconnaissance MH350 (PAX).

Réduction de la vitesse des missiles guidés par visée des VCI, des CCP et des hélicoptères d’attaque.

Amélioration du comportement du zoom sur les autocollants dans la personnalisation des véhicules pour plusieurs types de véhicules.

Amélioration de la stabilité de l’atterrissage des hélicoptères pour empêcher le véhicule de glisser sur les surfaces.

Amélioration de la physique des éléments décoratifs des skins de véhicule et de leur réaction en cas de dégâts.

Amélioration du comportement de la caméra des véhicules de transport lorsqu’ils percutent des objets.

Amélioration de la collision des caméras des véhicules pour éviter les problèmes d’affichage de l’environnement.

Augmentation de la puissance de freinage des chars.

Augmentation de 20 % de la résistance de l’UH-79 dans tous les modes multijoueurs (sauf en Battle Royale).

Il n’est plus possible d’entrer dans un bateau semi-rigide chaviré.

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître les traceurs de l’hélicoptère de reconnaissance derrière le canon.

Correction de l’éjection involontaire des personnes hors des véhicules renversés.

Rétablissement de la fonctionnalité de zoom pilote pour les véhicules de transport.

Interdiction aux passagers des hélicoptères de reconnaissance d’utiliser des lance-roquettes en tant qu’Ingénieur.

GADGETS :

Les mines antichars disparaissent désormais 180 secondes après l’élimination de leur propriétaire.

Correction d’un problème qui pouvait rendre disponible le masque à gaz sur les cartes sans fumée psychoactive.

Correction d’un problème qui empêchait la disparition du marqueur « Nouveau » sur le SLM-93A après l’affichage du gadget.

Correction des aperçus provisoires pour certains skins de gadgets.

Amélioration du comportement de tir des grenades incendiaires AN/M14 lorsqu’elles sont masquées par la géométrie.

Amélioration du zoom de la minicarte sur le mortier portatif pour une meilleure perception des bombardements.

Amélioration de la persistance du repérage par les DAS après la réapparition de leur propriétaire.

Visibilité des icônes des drones alliés augmentée de 50 à 150 m.

Augmentation de l’efficacité des obus explosifs du mortier portatif contre les armes statiques (mortiers, emplacements, etc.) et les véhicules en cas de frappe directe, ainsi que l’infanterie sous le feu de l’ennemi.

Restriction à 6 mines antichars actives par personne.

Le mortier portatif peut désormais être déployé dans les zones du QG.

Le déploiement du mortier n’est plus possible en dehors des zones de combat.

Il n’est plus possible de gagner des points en détruisant votre propre caisse de ravitaillement à l’aide du défibrillateur.

Correction d’un problème qui faisait que les impulsions du gadget de proximité sur la minicarte pouvaient être visibles pour les personnes qui rejoignaient une partie en retard.

Correction d’un problème qui pouvait afficher l’icône « Besoin de munitions » de façon incorrecte sur une personne jouant localement en tant que Soutien.

Correction d’un problème qui faisait que la grenade incendiaire AN/M14 pouvait infliger des dégâts de feu hors de sa portée visuelle lorsqu’elle était masquée par la géométrie.

Correction d’un problème qui faisait que le M4A1 SLAM n’apparaissait pas en surbrillance lorsqu’il était pris pour cible par le drone de reconnaissance ou le système de suppression d’équipement.

Rétablissement des skins de gadget manquants qui n’étaient pas correctement attribués dans certaines conditions.

Rétablissement de l’icône de lunette 9K38 IGLA sur l’écran d’équipement.

Rétablissement du skin par défaut du CCP-LAW sur l’écran de personnalisation.

ARMES :

Ajout du pistolet-mitrailleur CZ3A1.

Ajout de l’accessoire de visée hybride pour le CZ3A1 et ajustement du positionnement de visée sur le M121 A2.

Ajout de l’arme d’appui automatique vz. 61.

Ajout de l’accessoire d’arme Laser violet 50 mW.

Ajout de l’accessoire de fusil Lampe tactique au jugé.

Ajout de l’accessoire de fusil Lampe tactique visée.

Ajout de l’accessoire de pistolet Lampe tactique visée.

Ajustement des valeurs de recul du DB-12 pour un meilleur alignement sur les performances prévues.

Ajustement du positionnement de la poignée sur le KORD 6P67 pour éviter les problèmes d’affichage.

Correction des icônes et des indicateurs d’accessoire sur plusieurs armes.

Amélioration du comportement du bipied en vue à la troisième personne pour le M250.

Amélioration de la cohérence des animations pour le recul du bipied.

Amélioration des effets sonores de rechargement pour le B36A4.

Amélioration de la présentation de rechargement et du positionnement des mains en vue à la troisième personne pour le M121 A2.

Correction d’un problème de désalignement des accessoires sur les armes ramassées.

Correction d’un problème qui faisait qu’essayer de viser après avoir rechargé le VCR-2 pouvait temporairement désaligner la position de l’arme.

Correction d’un problème qui faisait que le comportement de recul du bipied pouvait reprendre des paramètres de tir précédents de façon incorrecte.

Correction d’un problème qui faisait que la dispersion était trop élevée lorsque vous utilisiez le viseur peu après l’avoir fermé.

Correction d’un problème qui entraînait un comportement erroné du bipied du M250 en vue à la troisième personne.

Correction d’un problème qui faisait que les armes affichées dans les menus, les objets à ramasser et les largages pouvaient présenter un positionnement incorrect des accessoires en raison d’incohérences dans la présentation.

Correction d’une présentation incorrecte des armes, des objets à ramasser et des largages dans les menus.

Correction de plusieurs problèmes de clipping en vue à la troisième personne pour le M121 A2, et amélioration du positionnement des mains lors des animations de rechargement.

CARTES ET MODES :

Amélioration du comportement de réinitialisation des mannequins du stand de tir.

Amélioration de la précision de la zone de tir des cibles du stand de tir.

Correction d’un problème qui empêchait l’actualisation du classement du tournoi Mobile Sync.

Rétablissement de la visibilité dans les Terrains d’entraînement en mode Percée – Initiation.

En Match à mort en équipe, correction d’une annonce qui signalait à tort la présence d’un char ennemi dans la zone.

Correction d’un problème en mode Percée sur Vallée de Mirak, qui empêchait les joueurs et les joueuses d’apparaître sur le point A du secteur 2 pendant que l’équipe ennemie capturait le point B.

Correction d’un problème en mode Percée sur Siège du Caire, qui empêchait l’équipe de défense de se déployer sur le point B pendant que le point A était disputé ou capturé dans le secteur 3.

Correction d’un problème en mode Roi de la colline sur Eastwood, qui faisait que les joueurs et les joueuses se retrouvaient dans un état invalide en raison d’un grand trou situé au point de réapparition de l’OTAN.

Contamination

Amélioration de l’utilisation des véhicules de l’IA au QG de l’OTAN afin que les soldats IA puissent utiliser correctement les véhicules à cet endroit.

Correction d’un abus en mode Expansion qui permettait aux personnes de passer sous la carte et de tirer à travers le terrain tout en restant cachées et invulnérables.

Correction d’un problème qui faisait que la destruction du pont pouvait instantanément vous éliminer.

PROGRESSION :

Ajout de 5x 15 bonus d’EXP de carrière et de 4x bonus d’EXP du Passe de combat en tant que récompense du rang de carrière. Ils sont désormais divisés entre le rang 3 et 23. (Remarque de l’équipe de développement : ces éléments étaient présents dans le patch précédent, mais la note associée a été transférée à des fins de documentation).

Le déblocage des camouflages a respectivement été déplacé des rangs de maîtrise 20/30/40 à 5/15/30.

Correction de la fonctionnalité de changement des défis lorsque vous y accédiez via le lien de la boîte de réception.

Correction des divergences entre les critères en jeu et les critères documentés pour plusieurs défis hebdomadaires et quotidiens.

Correction des divergences entre les valeurs en jeu et les valeurs documentées pour les « Parties jouées » (statistiques Total de carrière) et les distinctions « Éliminations de poste de tir » dans les statistiques de jeu.

Correction des calculs incorrects du Passe de combat et des points de branche bonus en fin de manche.

Correction des récompenses d’EXP incorrectes accordées en fin de manche pour certaines missions quotidiennes.

Correction de plusieurs incohérences dans le suivi des distinctions suivantes : « Élimination d’élite » (élimination de la personne avec le score le plus élevé de la partie), « Plein la vue » et « Marque mortelle ».

Correction du suivi de la progression pour le ramassage d’armes à récupérer pour le trophée Trésors de guerre.

Correction du suivi des dégâts du lance-roquettes pour les défis associés.

Réduction moyenne de 60 % des exigences d’EXP pour les armes d’appui.

Nouvelle courbe de l’EXP, avec des conditions d’EXP réduites, environ deux fois plus rapide dans les premiers rangs et 15 % plus rapide au total.

IU et ATH :

Ajout d’une icône de bot au message « En cours de remplissage avec des bots » pendant la phase de préparation.

Ajout d’un réticule en forme de point lorsque le personnage est à terre pour un meilleur signalement des cibles.

Ajout d’une icône de robot pour les bots dans les éléments de l’interface utilisateur.

Ajout d’une icône unique dans le fil d’éliminations pour les déflagrations arrière causées par un lance-roquettes.

Correction du comportement de redirection du lien pour « Terminez les tâches de classe ».

Correction d’un problème de mise à jour des vignettes incurvées en 3D sur l’écran du Passe de combat.

Correction d’une erreur d’orthographe pour l’icône de la collection « Une balle dans la chambre ».

Correction d’un défaut visuel sur l’écran d’attente de Battlefield 6.

Correction d’un problème qui empêchait la progression d’une tâche de maîtrise des véhicules terrestres lorsque vous pilotiez un bateau.

Correction d’un problème sur l’écran initial d’interaction sur lequel le texte « Saison 2 de Battlefield 6 » était manquant.

Correction d’un problème qui faisait que le style de l’insigne de maîtrise de niveau 50 du TR-7 était différent de celui des autres insignes de maîtrise.

Correction d’un problème qui faisait que la personnalisation des véhicules apparaissait floue dans certains cas.

Correction d’un problème qui empêchait le chargement de l’ATH et des maillages de véhicule sur l’écran de personnalisation des véhicules.

Correction d’une ligne incorrecte dans le bulletin front-end de Battlefield 6.

Correction de l’icône de la balise de déploiement dans l’ATH et l’équipement.

Rétablissement des visuels des récompenses du palier 5 de la branche Recrue du Passe de combat, qui disparaissaient après la fin de la manche.

Correction des noms des récompenses, des vignettes et des descriptions du Passe de combat.

Correction des incohérences de notification des paliers du Passe de combat en Battle Royale.

Correction des différences de jetons du Passe de combat entre la fin de la manche et le menu.

Correction de l’affichage de l’icône des jetons de la branche bonus BF Pro.

Correction de l’onglet Rapport qui restait sélectionné même lorsque vous étiez de retour au menu principal.

Correction des icônes de présentation de carrière qui apparaissaient barrées dans l’affichage du profil privé.

Correction de la visibilité des récompenses d’insignes de maîtrise de classe dans les tâches de classe.

Correction d’un mauvais alignement du curseur lorsque vous recherchiez une personne.

Correction de la disparition de l’interface utilisateur de personnalisation lors d’un retour rapide.

Correction des liens des défis quotidiens qui ne renvoyaient pas vers la bonne vignette.

Correction de la disparition de « Skins » lorsque vous survoliez la dernière vignette « Camouflages ».

Correction des incohérences dans la documentation pour certaines plaques.

Correction de la visibilité des récompenses de fin de manche pour les paliers 7 et 4 de la branche thématique 3.

Correction d’un doublon dans la catégorie À la une et d’un chevauchement de vignettes.

Correction du compte à rebours de l’essai gratuit qui n’était pas actualisé en temps réel.

Correction de problèmes d’accès au front-end pour les utilisateurs et utilisatrices PC dans certains cas.

Correction de l’affichage de l’icône de la GRT-BC dans l’inventaire et l’équipement.

Correction de l’icône de Contre-mesure portable pour le HTI-MK2.

Correction de marqueurs « Nouveau » incohérents relatifs aux défis quotidiens et hebdomadaires.

Correction des icônes incohérentes du mode Opérations dans les menus.

Correction des notifications incohérentes de fin de palier pour la branche thématique 3.

Correction d’une notification « 0 » incorrecte après l’identification.

Correction de l’affichage incorrect du message « Quitter le groupe ».

Correction de l’icône incorrecte du bouton arrière de la manette DualSense dans les sous-menus.

Correction d’un problème de messagerie incorrecte de groupe complet dans certains cas.

Correction de messages de manette PS5 incorrects dans EA connect et EA app/Steam.

Correction de l’affichage incorrect des statistiques lorsque vous sélectionniez « Précision » dans l’affichage du profil.

Correction de l’affichage incorrect du défi MMEQ 3.

Correction de problèmes de changement entre la manette et le clavier dans le front-end.

Correction de défis invisibles dans le menu Pause après le déploiement.

Correction de l’intensité de l’éclairage pour la vue de l’escouade et l’aperçu de la boutique.

Correction du matchmaking bloqué par une erreur « En attente du leader de groupe ».

Correction de la page manquante de Battlefield 6 dans la boutique EA app (selon les régions).

Correction de l’onglet Rapport manquant sur Xbox.

Correction de l’icône de skin par défaut manquante pour le transport blindé dans l’Équipement.

Correction d’un problème d’affichage des possessions / équipements manquants pour le pack de skins de véhicule de la Saison 2, Embrasement, après son achat.

Correction de plusieurs vignettes d’icônes d’éléments cosmétiques provisoires.

Correction de plusieurs noms provisoires pour les autocollants de véhicule et de problèmes d’aperçu.

Correction de problèmes de réinitialisation de la navigation entre les catégories.

Correction de la carte de défi partiellement visible BF Pro – Saison 2.

Correction des flux de matchmaking de groupes qui pouvaient forcer les personnes à quitter leur groupe.

Correction des points de notification persistants sur les arrière-plans de la fiche de jeu.

Correction de l’icône de carte d’élimination de Phalange.

Correction des icônes provisoires dans le pack Tempête solaire.

Correction de l’icône et du nom provisoires pour l’icône de fiche de jeu « Impôt du sang ».

Correction des noms provisoires pour les icônes de profil Assaillant cornu et Big Bang.

Correction des icônes provisoires des hélicoptères de reconnaissance dans l’équipement.

Correction de l’équipement précédent qui apparaissait brièvement après le changement d’emplacement d’équipement.

Correction de l’état de la vignette du profil qui restait bloquée lors du survol après la navigation.

Correction de la brève disparition des membres de votre escouade pendant le briefing du mode.

Correction de l’opacité des sous-titres pour les noms des personnages.

Correction des paramètres d’opacité des sous-titres afin que les noms des personnages suivent correctement les ajustements d’opacité.

Correction des incohérences visuelles pour les skins des équipiers dans le salon.

Correction du comportement de navigation entre les vignettes lors de la navigation avant le chargement du contenu.

Correction du texte des statistiques tronqué pour « Élim./assist. sur porteur d’obj. ».

Correction des incohérences entre l’icône et l’écusson d’uniforme.

Correction de l’affichage de l’insigne de maîtrise de niveau 40-49 du VCR-2 (Platine s’affiche désormais correctement).

Correction de l’affichage du menu des défis hebdomadaires qui était interrompu lorsque vous défiliez vers la fin.

Correction d’un problème qui faisait que la fenêtre « Fin de la manche » d’Offensive hivernale restait affichée dans le salon de la partie suivante.

Désactivation du zoom sur la carte lors de la navigation dans les sous-menus comme Pause ou Personnalisation.

Filtrage des avertissements de verrouillage incomplet provenant de l’ATH.

Amélioration du comportement de l’inventaire en Battle Royale. Désormais, l’ouverture de l’inventaire masque d’autres éléments de l’ATH.

Amélioration de l’attribution de la carte d’élimination de Claymore et de la précision de la position.

Amélioration de la navigation dans les menus à la manette pour empêcher les mouvements involontaires en cas de légère pression sur le stick analogique droit.

Amélioration de la navigation et des transitions entre les vignettes du front-end.

Amélioration de la hiérarchisation des menaces dans l’ATH afin que les cibles verrouillées sans progression n’apparaissent plus comme des menaces.

Amélioration de l’alignement des flèches sur la minicarte.

Amélioration de la cohérence de la navigation dans le profil.

Amélioration de la hiérarchisation des menaces afin que le verrouillage prenne le dessus sur le marquage des cibles.

Amélioration des signalements des caisses de ravitaillement pour véhicules.

Amélioration de la stabilité de l’icône pour les soldats en mouvement.

Le zoom sur la carte n’est plus possible dans les sous-menus.

Les fenêtres « Personnaliser » et « Profil » ne se chevauchent plus.

Le curseur de la souris n’apparaît plus brièvement pendant le déploiement.

Réduction du nombre de médecins proches (de 6 à 4) dans le widget de l’état « à terre ».

Correction d’un problème qui faisait que l’annulation du signalement d’un véhicule allié pouvait se déclencher deux fois.

Correction d’un problème qui faisait que mourir à cause d’une Claymore placée par un joueur ou une joueuse dans l’écran de déploiement n’accordait pas correctement une élimination sur la carte d’élimination.

Correction d’un problème qui faisait que la distance d’affichage de la minicarte ne s’appliquait pas correctement à l’intérieur des véhicules aériens.

Correction d’un problème qui faisait que le signalement des véhicules pouvait cibler leur icône de sabotage.

Correction d’un problème qui faisait que le fait de signaler à nouveau un ennemi depuis un hélicoptère pouvait signaler un emplacement au lieu de l’ennemi.

Correction d’un problème qui faisait que l’icône de demande pouvait chevaucher l’icône du joueur ou de la joueuse sur la minicarte.

Correction d’un problème qui faisait que l’état de la visière thermique n’était pas correctement reflété sur l’ATH du PLD.

Correction d’un problème qui faisait que les icônes des soldats en mouvement pouvaient être instables dans certaines situations.

Correction d’un problème de chevauchement du message « Déblocage via le défi » sur les équipements verrouillés.

Correction de la liste des objets possédés qui restait verrouillée après un changement de filtres.

Correction du bouton du profil qui restait coincé sur certains éléments.

Correction d’un problème qui empêchait parfois les messages du chat textuel d’apparaître.

Rétablissement de la présentation des noms des bots dans la gestion de l’escouade.

Rétablissement de la visibilité dans les Terrains d’entraînement en mode Percée – Initiation.

Rétablissement de la visibilité de l’icône du rang de carrière 75 sur l’ATH et en fin de manche.

Rétablissement des notifications de progression des défis à 25 % et 75 %.

Rétablissement de l’interface utilisateur et des tags de l’essai gratuit.

Rétablissement de l’affichage de l’icône de carte d’élimination restaurée pour les ressources concernées.

Rétablissement de l’illustration manquante pour les vignettes de l’essai gratuit.

Rétablissement d’icônes manquantes pour les récompenses de groupe Tâche pour matériel saisonnier.

Rétablissement de l’opacité d’occlusion des objectifs à sa valeur prévue.

Rétablissement de la visibilité des personnages après le retour sur le champ de bataille consécutif à une fin de manche.

Rétablissement des notifications pour la fin de la branche Prestige.

Rétablissement de l’icône de carte d’élimination de l’arme statique antiaérienne Phalange.

Rétablissement de la visibilité des critères de déblocage pour le titre « Cheval rouge ».

Rétablissement de la clause concernant l’enregistrement des voix.

Rétablissement de la visibilité de la clause concernant la VoIP pour les utilisateurs et utilisatrices qui font leur retour.

Mise à jour de la vignette de récompense immédiate BF Pro pour le personnage de Niklas Lang.

Mise à jour des notifications de nouveau palier BF Pro pour afficher correctement BF Pro comme branche active.

Mise à jour des icônes des gadgets « collants » des membres de l’escouade sur la minicarte pour plus de clarté.

PARAMÈTRES :

Correction d’un problème qui empêchait de sortir du menu Manette avec Échap / B / Cercle.

Correction d’un problème qui faisait que la description des préréglages pour les vibrations ne correspondait pas au comportement réel.

Correction d’un problème qui faisait que les modifications des paramètres de la campagne sur le front-end n’étaient pas conservées lors du lancement d’une mission.

Correction d’un problème qui faisait que la modification de la clause concernant l’enregistrement des voix pouvait faire avancer les écrans de manière inattendue.

Correction d’un problème qui faisait que l’aperçu de la configuration des commandes pouvait chevaucher les paramètres des touches et du stick analogique.

Correction d’un problème qui faisait que la présentation de l’option Cross-Play différait pour les membres du groupe sur l’écran de matchmaking sur PS5.

Correction d’un problème qui faisait que les changements d’étalonnage HDR s’appliquaient immédiatement sans sauvegarder.

Correction d’un problème qui faisait que passer de la manette au clavier pouvait affecter la marge de l’interface utilisateur des paramètres.

Correction d’un problème qui empêchait la touche de réinitialisation d’apparaître après l’annulation de l’assignation d’une touche.

Correction d’un problème qui faisait que la description pour « Ratio de visée verticale avec souris » faisait référence aux véhicules et non à l’infanterie.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un blocage du front-end après la reconnexion d’une manette désactivée sur PlayStation 5.

Correction d’un problème qui faisait que les utilisateurs et utilisatrices ne pouvaient pas assigner de stick analogique.

Correction du comportement de l’indicateur de changement dans Réglages de la manette après réinitialisation.

Correction du texte d’avertissement de la zone morte dans Réglages de la manette PlayStation 5.

Correction de la description des options du mode du microphone dans les paramètres du chat vocal.

Correction de l’affichage de la terminologie de plateforme dans les paramètres de partage de données de gameplay.

Correction de la description de la grande carte dans les paramètres avancés de l’ATH.

Correction de la description pour « Opacité des icônes de réanimation d’escouade (en zoomant) » dans les paramètres de l’ATH.

Correction des incohérences dans la réinitialisation des préréglages de vibration.

Amélioration du comportement d’étalonnage HDR et de la visibilité de la luminosité de l’écran.

Amélioration du comportement de défilement automatique des options lors de la navigation entre les sous-options.

Rétablissement de la description manquante de la clause concernant la VoIP dans le mode du microphone.

Rétablissement de l’option « Appuyer pour parler » sur PlayStation 5.

MODE SOLO :

Correction d’un problème qui faisait que « Essai BF6 » apparaissait dans la rotation de la campagne pour les comptes Premium.

PORTAL :

Intégration d’un nouveau type de caméra « fixe ». Vous pouvez désormais placer FixedCamera(s) dans Godot et les assigner à un IDObj.

Les ressources de la Base de Hagental sont désormais disponibles dans le SDK.

Correction d’un problème qui faisait que les serveurs hébergés pouvaient être absents des serveurs en attendant l’actualisation.

Correction d’un problème qui faisait que la liste des navigateurs de serveurs Portal pouvait chevaucher d’autres touches.

Correction d’un problème qui rendait la classe Éclaireur inutilisable si tous les gadgets étaient désactivés, à l’exception des armes à lancer.

Correction du comportement du plafond de la mission de Survie.

Correction de la logique de déplacement et de transformation dans ModBuilder.

Correction de plusieurs incohérences dans les textures du terrain sur Marina.

Correction du déclenchement de l’événement QuandFinModeDeJeu.

Correction de l’affichage des drapeaux Premium sur certains points d’intérêt.

Correction de problèmes de ressources dans l’éditeur spatial.

Suppression du véhicule AAV-7A1 dans l’onglet des restrictions de Portal. Il n’apparaît que dans la campagne, c’est pourquoi une restriction de Portal n’est pas pertinente.

Correction de l’icône provisoire du DMR GRT-CPS dans l’onglet Restrictions de l’application web.

Correction du rapport d’incident concernant les sièges de véhicule.

Correction de la mise à l’échelle de la disposition du mode Survie vérifié.

Correction d’incohérences dans les sous-titres et les astuces de l’application web.

Correction de la fonctionnalité de modification du mode hivernal sur les serveurs locaux.

Correction du nombre de personnes minimum par équipe dans les expériences de Survie via l’application web.

Amélioration de la stabilité relative à la sauvegarde des expériences.

Amélioration du flux de connexion afin que les informations d’expérience se chargent de manière plus fiable lors de la connexion à des serveurs protégés par un mot de passe.

Amélioration des signalements au journal de Portal.

Amélioration des effets sonores et mise à jour des paramètres des lignes vocales.

Amélioration de la précision de l’emplacement des réapparitions.

Amélioration de la sécurité des scripts pour éviter les blocages prolongés dus à des boucles infinies.

Amélioration de la gestion de la validation afin que les données invalides du mode Survie n’entraînent plus de comportement indésirable du mode de jeu.

Correction d’un problème de chevauchement dans l’IU à cause duquel la boussole pouvait masquer le menu dans Parkour d’extraction.

Correction d’un problème qui faisait que sélectionner « Acheter » dans Détails de l’expérience pouvait vous rediriger vers un écran vide.

Correction d’un problème qui faisait que sélectionner une partie Portal à la une pouvait vous rediriger vers les paramètres.

Correction d’un problème qui faisait que l’infobulle du modificateur « Type d’apparition des bots » affichait une terminologie incorrecte.

Correction d’un problème qui faisait que l’AH-6M « Little Bird » n’apparaissait pas dans l’éditeur spatial.

Correction d’un problème qui faisait que les utilisateurs et les utilisatrices pouvaient contourner l’exigence relative à la description de l’expérience à l’aide de la barre d’espace, ce qui entraînait une erreur indéfinie.

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs et les utilisatrices de modifier les expériences qui étaient « En cours d’examen » via l’application web.

Rétablissement de la fonctionnalité des boutons « Accepter » et « Refuser » les cookies dans l’application web.

Rétablissement de vignettes manquantes sur la carte dans l’application web, dont Fort Lyndon et des cartes multijoueurs.

Rétablissement de plusieurs véhicules de combat aérien dans l’onglet Restrictions de l’application web.

Rétablissement de la visibilité de l’onglet Restrictions pour les armes de la Saison 2.

Rétablissement de la grenade fumigène M18 dans l’onglet Restrictions de l’application web.

Rétablissement du multiplicateur de tickets par élimination pour l’IA.

AUDIO :

Ajout d’un nouveau paramètre Largeur stéréo dans le menu Audio pour les configurations compatibles, ce qui permet une personnalisation spatiale approfondie.

Ajustement du bonus hors de l’écran sur les ennemis afin qu’il ne s’applique qu’à une portée légèrement plus courte et non lorsqu’ils s’éloignent de vous.

Correction du nom des doubleurs et doubleuses pour le japonais dans le générique.

Mise en place d’une nouvelle stratégie de mixage des bruits de pas afin d’améliorer la clarté pour les ennemis à courte et moyenne distances dans les scénarios de combat intense.

Amélioration de la séparation de la distance entre le contenu à courte et moyenne distances. Le volume est légèrement plus fort à courte portée, mais est réduit à plus longue distance (en particulier à l’intérieur).

Amélioration de la distinction entre les bruits de pas à l’intérieur et à l’extérieur à plus longue distance.

Amélioration des effets sonores de rechargement pour le B36A4.

Augmentation du volume sonore à courte et moyenne distances pour les véhicules terrestres ennemis, avec une augmentation supplémentaire à courte distance.

Renforcement de la priorité accordée à divers bruits de pas, afin de réduire les chances d’élimination basée sur ces bruits de pas.

Ajout des Commandos de la Stryge avec quatre nouveaux soldats jouables et des performances vocales uniques. Al Khatib revient de la campagne en tant que personnage jouable avec des répliques dédiées au mode multijoueur.

Réduction de la portée maximale de l’audibilité des personnes situées à différents étages dans les bâtiments.

Réduction de la domination persistante des avions à distance dans le mixage, afin d’améliorer la clarté audio globale lors des scénarios de trafic aérien intense.

Optimisation du rendu stéréo, du rendu 2.1 et des mixages casque pour une spatialisation plus granulaire et plus large.

Optimisation du volume sonore des véhicules terrestres ennemis afin d’éviter toute amplification redondante dans le mixage.

Optimisation audio des avions à distance afin d’éviter les ajustements de domination redondante dans les scénarios de trafic aérien intense.

Correction d’un problème sur PlayStation 5 qui faisait que passer l’après-partie supprimait la musique de la phase de préparation suivante.

Correction d’un problème qui faisait que les effets sonores des fusillades en intérieur pouvaient être coupés trop tôt.

Rétablissement des signaux sonores et des notifications de l’ATH pour la fin des paliers de la Saison 2 du Passe de combat.

Rétablissement de l’audio des collisions pour la voiturette de golf.

Rétablissement du paramètre de système sonore par défaut sur « Auto » lors du premier démarrage.

Rétablissement du mode de chat vocal par défaut sur « Auto ».

Rétablissement de la musique d’ambiance et de l’audio de l’interface utilisateur lors de la navigation rapide entre les achats de la boutique.

IA :

Les pilotes IA pilotent et manœuvrent désormais correctement l’AH-6M « Little Bird ».

Les pilotes IA pilotent et manœuvrent désormais correctement le MH-350.

Les soldats IA peuvent désormais être pilotes ou passagers/passagères de la voiturette de golf.

Les soldats IA peuvent désormais être pilotes ou passagers/passagères du quad.

Amélioration des priorités de combat des bots afin de les empêcher d’ignorer les unités ennemies à proximité et de réanimer à la place les alliés à terre.

Amélioration de la perception du signalement des dangers liés aux bots, afin de les empêcher d’essayer de se fixer à travers des surfaces solides.

Amélioration de la gestion des bots pour améliorer les virages lors de l’utilisation de véhicules terrestres antiaériens.

Amélioration de la capacité de survie des hélicoptères IA grâce à une utilisation plus cohérente des leurres pour contrer les attaques.

Amélioration de la reconnaissance et de la navigation des bots sur les cartes Contamination et Eastwood.

Amélioration de l’engagement des véhicules IA, réduisant ainsi les abandons inutiles de véhicules.

Amélioration du comportement de la caméra en mode observation lors de l’affichage d’un bot sans cibles actives.

REDSEC

NOUVEAU POINT D’INTÉRÊT :

Fort Lyndon s’agrandit avec la découverte du Complexe de tests militaires 3, un secteur souterrain désormais accessible en dessous du champ de bataille principal. Cette installation secrète d’essais chimiques comporte un réseau de tunnels qui vous permettra de vous déplacer sous terre et de livrer bataille lors d’affrontements rapprochés intenses.

Ce nouveau secteur vous offrira la possibilité d’obtenir du butin plus rare, encourageant ainsi les escouades à s’aventurer plus profondément sous terre et à tirer profit d’un équipement amélioré pour braver l’obscurité.

JOUABILITÉ :

Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’affichage des défis Agent des forces spéciales de Survie.

Correction d’un problème qui pouvait déclencher de manière incorrecte la distinction Sentinelle après le pillage total de la zone.

Correction d’un problème qui empêchait parfois le message de sabotage d’apparaître à proximité d’un char.

Correction d’un problème qui faisait que le « décalage temps » pouvait diminuer en dessous de zéro lorsque vous passiez d’un taux de simulation de 30 Hz à 60 Hz en fin de partie de Battle Royale.

Correction d’un problème rare qui pouvait entraîner le blocage de la caméra dans l’hélicoptère pendant la transition entre la cinématique d’intro et le gameplay de Battle Royale.

VÉHICULES :

Correction d’un problème qui provoquait le déplacement des rampes de remorque lorsqu’elles subissaient des dégâts, et correction d’un problème qui provoquait le blocage de la rampe à travers les véhicules détruits.

ARMES :

Correction d’un problème qui faisait que les accessoires obtenus dans des kits d’amélioration d’armes déjà utilisés étaient retirés du palier suivant en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui empêchait les cartes de butin de se mettre à jour lorsque vous regardiez deux armes identiques avec des options d’améliorations différentes en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui empêchait une arme inactive de bénéficier du changement de capacité de chargeur prévu lors de l’amélioration de l’inventaire en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui faisait que les chargeurs des fusils-mitrailleurs restaient coincés dans les portes sécurisées présentes sur la carte en mode Battle Royale.

GADGETS :

Correction d’un problème qui faisait que les ennemis n’étaient pas signalés correctement lors de l’utilisation du drone de reconnaissance.

Suppression de l’assignation obsolète de Changer gadget dans la liste des assignations de touches.

Correction d’un problème qui provoquait parfois l’affichage du message « À court de munitions » pour le gadget Balise de déploiement en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un temps de fonctionnement infini pour les DAS dans certaines circonstances en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui indiquait de manière erronée dans l’ATH du Javelin qu’il était possible de verrouiller une position dans l’environnement.

CARTE :

Correction d’un problème qui empêchait les caches de renseignements d’apparaître aléatoirement.

Correction d’un problème qui faisait que les balises flottaient dans les airs lors de leur première apparition en mode Survie.

BUTIN :

Ajustement du conteneur parachuté afin d’empêcher le butin de passer à travers les caisses non ouvertes.

Réduction des points d’apparition des frappes aériennes à l’extérieur du nouveau point d’intérêt, le Complexe de tests militaires 3, où la disponibilité sera plus élevée qu’ailleurs.

Les conteneurs de caches d’armes non ouverts seront désormais déverrouillés et pourront être pillés pour obtenir un meilleur butin une fois les missions désactivées en fin de partie en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui faisait que des fusils à pompe et des grenades apparaissant dans le fourgon de police et le fourgon flottaient dans les airs.

Correction d’un problème qui empêchait les personnes de récupérer le Javelin à l’arrière du camion de livraison dans certaines conditions.

Résolution d’un problème qui causait la destruction des gadgets placés sur les coffres et sur les zones de parachutage

Correction d’un problème qui empêchait les caisses antivéhicules d’apparaître en mode Battle Royale.

lorsque le conteneur atterrissait ou était ouvert en Battle Royale.

Résolution de cas où les caisses d’équipement antivéhicule ne généraient pas de butin une fois ouvertes en mode Battle Royale.

Légère augmentation de la vitesse à laquelle les caisses d’armurerie et les conteneurs parachutés sont ouverts.

PROGRESSION :

Correction de la visibilité de la notification de récompense de l’autocollant pour « Super-parachutiste » en mode Battle Royale.

Le défi hebdomadaire « Ouvrir des conteneurs de butin en Battle Royale » suit désormais correctement les coffres-forts.

IU & ATH :

Correction d’un problème qui faisait que le défi « Terminer des parties dans n’importe quel mode » était incorrectement signalé comme un défi du mode Survie.

Correction d’un problème qui empêchait les personnes de signaler des objets à l’intérieur de conteneurs de butin ouverts.

Correction d’un problème qui pouvait afficher la notification Frappe d’artillerie en rouge lorsqu’un équipier l’avait utilisée.

Correction d’un problème qui faisait que l’interface utilisateur de la mission Décryptage restait affichée après la destruction de la balise par l’anneau, entraînant l’échec de la mission en mode Battle Royale.

Correction d’un problème d’affichage des icônes de la minicarte en mode Battle Royale.

Correction d’un problème qui faisait que l’ATH de la mission affichait parfois les objectifs de la mission Réaction chimique alors qu’aucune mission n’était disponible.

AUDIO :