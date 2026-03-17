Silicon Motion lance un nouveau contrôleur de SSD M.2. PCI Express 5.0 : le SM8008. C’est un contrôleur destiné spécialement aux lecteurs de démarrage dans les datacenters.

Un nouveau contrôleur de SSD PCIe 5.0 pour les datacenters : le SM8008 de Silicon Motion

Le fabricant Silicon Motion lance un nouveau contrôleur de SSD M.2. PCI Express 5.0 : le SM8008. C’est un contrôleur destiné spécialement aux lecteurs de démarrage dans les datacenters et le stockage en entreprise.

« La croissance rapide de l’IA et de l’infrastructure cloud stimule les déploiements de serveurs à grande échelle », a déclaré Alex Chou, vice-président senior de la division Solutions d’interface de stockage et d’affichage pour entreprises chez Silicon Motion. « Si l’accent est souvent mis sur les accélérateurs et le stockage haute performance, chaque serveur d’IA repose sur un stockage de démarrage fiable et écoénergétique. Le SM8008 est spécialement conçu pour cette couche critique, offrant des performances de 5e génération et une sécurité de niveau entreprise, tout en renforçant notre gamme de solutions pour entreprises.»

Les SSD de démarrage fonctionnent en continu sur des milliers, voire des millions de serveurs. Même de faibles économies d’énergie par disque peuvent se traduire par des réductions significatives de la consommation énergétique totale et des coûts d’exploitation du centre de données.

Le contrôleur SM8008 de Silicon Motion est gravé en tecchnologie 6 nm de TSMC. Il profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et embarque 8 canaux de NAND Flash compatibles ONFI et Toggle DDR 5.0 jusqu’à 3 600 MT/s. Le contrôleur offre des débits séquentiels de 14 Go/s et plus de 2,3 millions d’IOPS 4K. Sa consommation électrique est très faible (moins de 5 Watts)