Un nouveau SSD PCIe 5.0 chez Team Group : le T-Create H514

Le T-Create H514 du fabricant Team Group est un nouveau SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0. L

Disques SSD
par Sebastien 0

Le T-Create H514 du fabricant Team Group est un nouveau SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0. Le constructeur annonce que son nouveau dispositif de stockage est destiné avant tout aux créateurs qui ont besoin d’un espace de stockage performant pouvant prendre en charge de fortes charges de travail.

Le T-Create H514 est doté d’une interface PCI Express 5.0 4x et il exploite un contrôleur gravé en 6m. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Trois capacités sont disponibles : 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les débits proposés par chaque modèle : 

– T-Create H514 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture
– T-Create H514 1 To : 14.200 Mo/s en lecture, 13.300 Mo/s en écriture
– T-Create H514 1 To : 14.200 Mo/s en lecture, 13.300 Mo/s en écriture

Les SSD de 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW.

A noter que les SSD sont disponibles en deux versions : ils sont soit équipés d’un disspateur mince en graphène, soit ils sont dotés d’un dissipateur en aluminium, plus épais mais aussi plus efficace.

T-Create H514 avec dissipateur en graphène
T-Create H514 avec dissipateur en graphène
T-Create H514 avec dissipateur en aluminium
T-Create H514 avec dissipateur en aluminium

Le T-Create H514 est annoncé avec une garantie de cinq ans et un MTBF d’un million d’heures. Son prix n’est pas connu pour le moment.

Source Team Group

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Sebastien 20585 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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